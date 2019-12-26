Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu: Büyük ihtimalle benzetme var, olay anında başka yerdeydim

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce'ye saldıran ve 12 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Semahat Yolcu hakim karşısına çıktı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yolcu, müştekiler Yerlikaya ve İnce ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma kimlik tespiti ile başladı.

Yolcu, aylık kazancının 700 lira, mesleğinin ise gıda mühendisliği olduğunu beyan etti.

'Şifacıyım ben, kesinlikle öyle bir yapıda insan değilim'

Suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Yolcu, "Büyük ihtimalle benzetme var. Olay günü Galatasaray Lisesi'nin oralardaydım. Kimseye kin ve düşmanlığım yok. Gıda mühendisiyim, sanatçıyım ve tasavvufla ilgileniyorum. Ülkenin birliğe ve beraberliğine önem veriyorum. Şifacıyım ben. Kesinlikle öyle bir yapıda insan değilim. Yardımım dokunabilecek insanlara yardım ediyorum. Allah katında herkesin eşit olduğunu biliyorum" dedi.

Yolcu, hakimin hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmalarına ilişkin sorması üzerine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiğine ilişkin beyanda bulundu.

'Aniden başıma vurdu ve başörtümü aşağı çekti'

Duruşmada söz alan müşteki Feyza Yerlikaya, "Şahıs aniden gelip başıma vurdu ve başörtümü aşağı çekti. Başım açıldı. Sonrasında hakaret etmeye devam etti. Ağza alınmayacak şekilde İslami değerlerimize olan kinini yüzüme kustu adeta. Sonrasında yine başıma vurmaya çalıştı. Eli boşa geldi, tokat vurdu. Kendi dinime yönelik, takmış olduğum başörtüme saygısızlık yapmasından dolayı şikayetçi ve davacıyım” diye konuştu.

Müşteki Gamze İnce ise, "Sanık Feyza Yerlikaya'nın başını açtı. Bize hakaret etti. 'İslam’ın köpekleri' diyerek küfürler etti. Şikayetçiyim" dedi.

'Saldıran kişinin ben olduğuma emin misiniz?'

Sanığın müştekilere yönelttiği 'Saldıran kişinin ben olduğuma emin misiniz?' sorusuna karşı müştekiler emin olduklarını ve sanığın güvenlik kameralarına yansıyan kıyafetleri ile gözaltına alındığı zamanki kıyafetlerinin aynı olduğunu belirttiler.

Mahkeme, davanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine ve sanık hakkında İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan hakaret davasının dosyasının istenmesine karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından müşteki genç kızlar, avukatlarıyla birlikte adliye önünde açıklama yaptı.

'Sanığın pişman olmadığını gördük'

Avukat Mustafa Doğan İnal, "Bir meczup diyemeyeceğimiz, akıl sağlığı yerinde bir kişi tarafından sadece başlarındaki örtüden dolayı bir saldırı gerçekleştirildi. Başörtüsü çekilip, tokat atıldı. Bu Türkiye’nin gözü önünde gerçekleşti. Duruşmada sanığın pişmanlığının olmadığını gördük. Son zamanlarda Türkiye’de senkronize bir şekilde insanların inançlarına yönelik saldırılar her geçen gün artmakta. Bu saldırıların karşısında durmaya, hukuk çerçevesinde elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nde inancından dolayı hiç kimse ama hiç kimse şiddete, ayrımcılığa maruz kalmayacak. Biz tüm Türkiye için özgürlüklerin savunucusu olacağız. Adalet tecelli etmiştir. Tutukluluk halinin devamına karar vermesi bizi ayrıca mutlu etmiştir” dedi.Olayda saldırıya uğrayan Yerlikaya ise yaptığı kısa açıklamada,

“Bu olay benim bizzat başörtüme doğru olduğu için şikayetçi olduk. Allah böyle bir olayı yaşatmasın inşallah” ifadesini kullandı.

Gamze İnce de, “Başörtüsüne yönelik bir saldırıydı. Yüze değil direk başörtüsüne yönelik bir saldırıydı. Kınıyoruz” diye konuştu.