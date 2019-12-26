İBB'den Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kanal İstanbul projesi için yapılan son toplantıya katılan İBB temsilcisinin ÇED raporuna imza attığı yönündeki açıklamasına İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili Ankara'da düzenlediği basın toplantısında İBB temsilcisinin proje için düzenlenen son toplantıda ÇED raporuna imza attığını belirterek “Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED raporuna imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz ‘Ben bu rapora itiraz ediyorum' diyorsunuz” açıklamasında bulundu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Kurum'un bu sözlerine Twitter'dan cevap verdi. Ongun, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum'un ‘İBB temsilcisi ÇED raporuna imza attı' ifadesi doğru değildir. İBB, 28 Kasım'daki toplantıya katılmış ve tüm itirazlarını raporla açıkça sunmuştur. Katılım imzasının, ÇED Raporu imzası gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ongun, İBB'nin toplantıda bakanlığı ilettiği “olumsuz görüş” yazısını da paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum’un “İBB temsilcisi ÇED raporuna imza attı” ifadesi doğru değildir. İBB, 28 Kasım’daki toplantıya katılmış ve tüm itirazlarını raporla açıkça sunmuştur.Katılım imzasının,ÇED Raporu imzası gibi sunulmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. pic.twitter.com/POy7K4ta6F — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 26, 2019

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