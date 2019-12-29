Erdoğan'dan Nazarbayev'le telefon görüşmesi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, gelecek yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

❝Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği daha da gelişecek❞



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü https://t.co/zijWKr70ko pic.twitter.com/Is3Ra8TSzo — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 29, 2019

28 yıllık liderliğin ardından martta devlet başkanlığından istifa eden Nazarbayev, Kazakistan'da yönetim modeli değişirken, ömür boyu kurucu ulusal lider rolüne bürünmüştü.