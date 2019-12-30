Altun'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Altun, "Kanal İstanbul projesi; İstanbul’da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

#Kanalİstanbul projesi;

✅İstanbul’da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak,

✅Can ve mal güvenliğini tesis edecek,

✅10 bin yeni istihdam sağlayacak,

✅Ekonomiye değer katacak,

✅İstanbul’un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek. pic.twitter.com/Lm7rw5bvLS — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 30, 2019

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Altun ayrıca, projeye ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.