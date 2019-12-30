Kayıt
10:35 30 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    'Kanal İstanbul için referandum olacak mı?' sorusuna Soylu'dan yanıt

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104077/55/1040775547.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912301040934969-kanal-istanbul-icin-referandum-olacak-mi-sorusuna-soyludan-yanit/

    Kanal İstanbul tartışmaları gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal İstanbul projesinin referanduma gitmeyeceğini belirterek, “2011'de Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelirken projesiydi, halka o zaman soruldu ve halk onu tek başına iktidar yaptı” ifadelerini kullandı.

    CNN Türk'te yayınlanan 'Haftasonu Özel' programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal İstanbul'la ilgili soruları yanıtladı.

    "Kanal İstanbul'la alakalı referandum olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Soylu, "2011'de Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelirken projesiydi, halka o zaman soruldu ve halk onu tek başına iktidar yaptı" dedi.

    Kanal İstanbul projesinin referanduma gitmeyeceğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

    ‘Türkiye kendi avantajını neden kaybetsin?’

    "Kanal İstanbul'la alakalı iddiaların hiç birisinin bilimsel gerçekliliği yoktur. Montrö'yle ilgili iddialar da var. Montrö yalnızca İstanbul Boğazı'nı mı ilgilendiriyor? Antlaşmada Çanakkale Boğazı var, Karadeniz Boğazı var. Yine başka bir şey daha var. Burada Türkiye kendi avantajını neden kaybetsin? Bu bizim için bir imtiyaz. Türkiye bu imtiyazı neden kaybetsin?

    Kanal İstanbul referanduma gidecek mi?

    Referandum tartışmaları da var. Referanduma gitti bu 2011'de. Biz bu projeyle halkın önüne çıktık. Vatandaş bu projeye evet dedi. O zaman 1. boğaz köprüsünde getirseydik keşke. İHA'ları SİHA'ları, yerli otomobili de getirseydik o zaman referanduma."

    İndependenta kazasını anımsattı

    Konuşmasında 1979 yılında boğazda meydana gelen İndependenta kazasına tanık olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş Belediyesince inşası tamamlanan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılış törenine katıldı.
    © AA / Şener Toktaş
    Soylu: Birileri çatlasa da patlasa da Kanal İstanbul'u yapacağız
    “Ben ilkokuldaydım 1979'da, birden bir baktık ki sabahleyin okula girmek üzereyken İstanbul'un gökyüzü simsiyah oldu. Ondan sonra 2 geminin çarpıştığı ve büyük bir kaza olduğu ortaya çıktı. İstanbul Boğazı'ndan ortalama 40-50 bin civarında gemi geçiyor tonajına göre. Ben denizcilik de yaptım 1 yıl. Gemi brokerlığı yaptım. Arap körfezinden Türkiye'ye ham petrol taşıyan bir şirkette çalıştım. Borsayla ilgilendikten 3-4 yıl sonra. Sonra askere gittim. Süveyş Kanalı'nın nasıl bir işletime sahip olduğunu bilirim.

    ‘Boğazda bir geminin 1 saat beklemesi ciddi bir maliyet oluşturur’

    Boğazdan geçen gemilerin bekleme süreleri var. Bu gemiler ticari gemiler. Bu gemilerin 1 saat beklemesi ciddi bir şekilde maliyet oluşturur. Bu gemilerin ne kadarı Kanal İstanbul'u kullanır, ne kadarı kullanmaz elbette ki o ticari kaygıların oluşturacağı bir sonuçtur. Ama bu bizim imkanımız. Çevreyi korumak zorundayız biz.

    ‘Boğazı koruyabilecek bir projedir’

    Kanal İstanbul hem ekonomik bir projedir, hem de çevreci bir projedir. Tam anlamıyla boğaza alternatif olabilecek, boğazı koruyabilecek bir projedir. 500 bin kişilik şehircilik mimarisi oluşacak orada.

    ‘Türkiye için prestij projesidir’

    En önemlisi Türkiye için ciddi bir itibar projesidir. Bütün dünyanın bu noktalarda çekingen durduğu zamanlarda Türkiye için bir prestij projesidir. Biz İstanbul boğazını koruyoruz. Tehlikeden ve tehditten koruyoruz. Geçen gün de boğazda bir gemi kazası yaşandı. Dediler ki kaptanı Rizeli. Adam Romanyalı çıktı. Yani Türkiye'de enteresan değerlendirmeler. Enteresan yorumlamalar var."

     

    İlgili konular:

    AK Partili Bostancı: Kanal İstanbul için referandum yapılmayacak
    Erdoğan: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacak
    Bakan Turhan: 'Kanal İstanbul'u yapmazsak bu bize baskı olur'
    ‘Türkiye'nin Kanal İstanbul ile Montrö’yü kendi eliyle tartışmaya açması tehlikeli’
    Etiketler:
    Süveyş Kanalı, Türkiye, Karadeniz, Çanakkale, İstanbul Boğazı, Montrö, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Süleyman Soylu, Kanal İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Karikatür
    Esad'ın danışmanı: ABD’ye dava açmayı değerlendiriyoruz
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet