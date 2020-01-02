Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye model olacak bir alan planlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, güvenli bölgede bu yıl örnek model olarak ifade edilebilecek bir yerin inşasının planlandığını açıkladı. Oktay, "Suriye'de güvenli bir bölge oluşturmayla hem içerideki Suriyelilerin yaşayabileceği bir alan hem de Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü olarak geri dönebilecekleri bir alan sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in Suriye'nin kanayan yarası olduğunu belirterek, bölgede yerinden edilenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'nin artan sayı nedeniyle göç edenleri sınırları içinde karşılama imkanı bulunmadığını dile getiren Oktay, Suriyelileri sınırın ötesinde karşıladıklarını ve buna devam edeceklerini ifade etti.

Oktay, "Bu çözümü, Suriye'nin içinde oluşturmak zorundayız. Dünyanın oluşturduğu sorunlara biz tek başımıza göğüs geremeyiz. Şu anda bizde 4 milyona yakın mülteci var. Bunların yaklaşık 3.6 milyonu Suriyeli. Şimdi orada güvenli bir bölge oluşturmayla hem içerideki Suriyelilerin yaşayabileceği bir alan hem de Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü olarak geri dönebilecekleri bir alan sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

'Proje 'yanlış' diyen hiç kimseyi görmedik ama elini cebine atan kimseyi de görmedik'

Oktay, güvenli bölge ile Türkiye'nin sınırlarını koruma altına alacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Güvenli bölge hem Suriyeliler açısından bir güvenli bölgeyi hem de Türkiye'nin güney sınırları ile ilgili güvenliği oluşturduğumuz bir şeridi ifade ediyor. Burada 1 milyon kişinin kalabileceği köylerden ve ilçelerden oluşan bir çalışmamız oldu. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de paylaştı. Sonrasında da görüştüğü her muhatabıyla bunu birebir paylaştı. Bizler, tüm muhataplarımızla paylaştık. Buna bugüne kadar 'yanlış bir proje' diyen hiç kimseyi görmedik ama elini cebine atan kimseyi de görmedik."

Oktay, aynı durumun Türkiye'nin misafir ettiği mülteciler konusunda da yaşandığına işaret ederek, "'Ne kadar harika yapıyorsunuz, muhteşem iş yapıyorsunuz' diyen Avrupa dahi bin defa düşünerek elini cebine atıyor. Ama bugün bir kuruş için elini cebine atmayanların, yarın bunun bin kuruş olan maliyetine katlanacağını biliyor olması gerekiyor. Bu bir tehdit değil, görülmesi gereken bir gerçektir. Buradan Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan sesleniyorum. Doğrudan kendilerini etkileyecek bölge orasıdır. Er veya geç bu faturayı ödeyeceklerdir" değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin mülteciler konusuna çözüm bulma yolunda çalıştığını söyleyen Oktay, bunun sadece Türkiye için değil Avrupa Birliği üyesi ülkeler için de önemine değindi.

Oktay, Avrupa Birliği'nin yeni yönetimiyle bu konuyu görüştüklerini ve pozitif yönde bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Güvenli bölgede, 2020'de en azından fiziksel olarak, bir örnek model olarak ifade edebileceğimiz bir yerin inşasını düşünüyoruz. Ama tüm bölgede bu projenin hayata geçirilebilmesi için uluslararası anlamda mali bir katkıya ihtiyacımız olacaktır. Bununla ilgili görüşmelerimiz, çabalarımız da devam edecektir" dedi.