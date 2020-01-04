Kayıt
09:28 04 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Keşke birileri Erdoğan’a satranç nasıl oynanır, ‘üç hamle sonra neler olur’u anlatabilse

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104066/80/1040668036.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001041040963719-kilicdaroglu-keske-birileri-erdogana-satranc-nasil-oynanir-uc-hamle-sonra-neler-oluru-anlatabilse/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Keşke birileri Erdoğan’a satranç nasıl oynanır, ‘üç hamle sonra neler olur’u anlatabilse” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun yanında Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu.

    Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre “Keşke ülkemizin gündemi bu kadar yoğun olmasa da fıkra da anlatabilsek” diyen Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin şu açıklamaları yaptı:

    'Ateşten uzak duralım'

    "İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi, Ortadoğu'da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir. Ortadoğu'daki her olay Türkiye'yi etkileyecektir. Bizim Erdoğan'dan beklentimiz Ortadoğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınması, Türkiye'yi Ortadoğu'daki ateşten uzak tutmasıdır. Çünkü Ortadoğu 10 yıllardır kan gölüne dönüştü, vekalet savaşlarının yapıldığı bir alan. Umarız Ortadoğu onarılmaz bir uçuruma sürüklenmez.

    'En doğru olanı bu'

    Türkiye, BM'ye başvurarak, Lib- ya'da barış gücü oluşturulması talebinde bulunması gerekiyor.  En doğru olanı bu. BM olaya el koyduğunda sıcak çatışmanın önüne geçilmiş olur. Sıcak çatışma olursa ne olur? Öngörüsü olmayan bir dış politika, üç adım sonrasını görmeyen bir dış politika var. Keşke birileri Erdoğan'a satranç nasıl oynanır üç hamle sonrasını düşünerek nasıl taşlarla oynanır anlatabilse.

    'Bir kişinin yönettiği bir tabloyu Türkiye, tarihinde hiç yaşamamıştı'

    Tezkerenin parlamentoya gelmesi, enflasyonun kaç olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, tek parti rejiminin getirdiği doğal bir sonuç. Bir kişinin yönettiği bir tabloyu Türkiye, tarihinde hiç yaşamamıştı. FETÖ için kullanılan ‘paralel devlet' yapılanması vardı. Şimdi sarayda paralel devlet var. Biri yasal, diğeri sarayınki. Kararları bakanlar, bürokratlar değil, saray ve onun bürokratları alıyor ve aşağıya dikte ettiriliyor.

    'Mutfakta yangın var'

    Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomidir. Mutfaklarda yangın var. Milyonlarca ailenin aybaşını nasıl getireceğiz diye düşündüğü bir süreci yaşıyoruz. Düşük gelirlilerin primleri yatmadığı için sağlık hizmeti verilemeyecek 5 milyonu aşan bir kitle oluştu. Kişi başına gelirin 10 bin dolar olduğu ifade edilen ülkede, 8 milyon kişi ayda 673 lira ile geçinmek zorunda.

    'Vatandaş hesap sormalı'

    Sarayın mutfağı sıfır ama vatandaşın enflasyonu yüzde 30-35'lerde. 18 yılın yarattığı acı tablonun sorumlusu kim? 18 yıl tek başına yöneteceksiniz önünüzde hiçbir engel yok. İstediğiniz yasayı, kararnameyi çıkarıyorsunuz, atama yapıyorsunuz o zaman bu tablonun sorumlusu kim? Vatandaş da, sendikalar da bu soruyu sorsun. Sanayicinin gelecek öngörüsü yok. Böyle bir acı tablo.

    Hakimler tarafsız karar veremiyor

    Türkiye'de yargı var mı? Özellikle Adalet Bakanlığı'nın yeni seçip atadığı hakimlerin yüzde 99'u saraya bakıp karar veriyor. Daha deneyimli olanlar, objektif ölçülerle yargı dünyasında yerini alanlarsa daha sağlıklı karar veriyorlar. Erdoğan, şehir güvenliğinin artık polisle sağlanamacağını dile getiriyor. Büyük ihtimalle SADAT liderinin telkinleri üzerine bu demeci verdi. Belki İstanbul'a bir tabur silahlı kuvvet gönderebilirler. Polise ve bekçilere rağmen güvenlik sağlayamıyorsa sebebi ne? Akli melekelerini yitirmiş birini savunma danışmanı olarak bir insan istihdam eder mi? Mehdiye ortam hazırlıyorlar büyük ihtimalle.

    'Kanal İstanbul yapılmaz'

    Kanal İstanbul diye bir şey olmayacak. Önce finansman kaynaklarını açıklamalılar. Yurtdışından bulmaya çalışacaklarını söylüyorlar. Kim buraya para yatıracaksa bir lirasını dahi vermeyeceğiz. Buyursunlar, para bulsunlar. Olmayacak şeyi tartışmaya açıyorlar. Nedeni halkı Türkiye'nin gündeminden koparmak. Ekonomiyi, yoksulluğu düşünmesinler. Önümüzdeki süreçte yap- işlet- devret projelerine bütçeden çok daha fazla paralar ödeyecekler. Bizden 5 kuruş para çıkmıyor diyordu. Gördük ki vatandaşın cebinden çıkıyor. Bu bütçe ile Kanal İstanbul'u yapacaklar. Buyursunlar yapsınlar.

    'Yerli otomobile karşı çıkılmaz'

    Yerli otomobile karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil. Türkiye'de teknik, hızlı değişimi yakalar ve sürdürürse bir dünya markası yaratabilir. Ama bugünkü teknolojide üretip orada kalırsa, otomobili satamazsınız. Hacettepe Üniversitesi de elektrik ile çalışan otomobil yapmıştı. Ama kimse görmedi. Bütün mesele yaptığınız ürünü dünyaya satabilecek misiniz? Merak ettiğim, TOBB bu işe yüzde kaçla ortak olacağıdır. Hani 2019'da göklerde Türk uçağı da uçacaktı.

    'Doğu Akdeniz'deki diplomasi yanlış'

    Doğu Akdeniz'de bir şeyler kazanmak için diplomasi dediğimiz bir yol var. Bölge ülkeleri ile sıcak, samimi ilişkiler kurarsınız. Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz var mı? Var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türkiye'nin hakkı var mı? Var. ‘Birlikte çıkaralım' dersiniz, maliyeti düşük tutmak için de ‘Türkiye  üzerinden geçirelim' dersiniz, konuşursunuz. Mısır ile niye kavga ediyorsunuz? Libya'ya ne olacak? Asker göndermekle oyunu bozduğunuzu düşünüyorsanız bozulmadığı görüldü. Onlar da oturdu Yunanistan ile anlaşma yaptı. Her şey saray ve kişisel çıkarlar uğruna yapılıyor.

    Yeni partileri takip ediyoruz

    Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan'ın yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz. Millet ittifakının öngördüğü benzer ortak noktalarımız çok fazla. Hatta yüzde 99 diyebilirim. Parlamenter sistem, yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kuralları gibi noktalarda görüş birliği var. İleride ittifak oluşabilir mi bugünden bir şey söylemek çok zor tabii, seçim ortamında bakacağız. Seçim kararını da Erdoğan verecektir. Başka kimsenin verme ihtimali var mı? Sizin istemeniz bir şey ifade etmeyecek.

    Başkanlarla rantı aşacağız

    Önce şunu kabul etmemiz lazım bir yerde plan yapılıyorsa doğal olarak rant çıkıyor ortaya. Sorun, rantı kim alacak? Halka mı, yandaşa mı vereceksiniz? İzlenen politika rantın belli kişilere verilmesi. Bunun önüne geçeceğiz, kent kültürü açısından da bu zorunlu. Mansur Yavaş Beyden de, Ekrem İmamoğlu'ndan da bu tür uygulamalara son verecek yeni bir anlayışı hayata geçireceğiz.

    İnce'nin, aday olma hakkı var

    Muharrem İnce gibi partide herkesin genel başkan adayı olma hakkı vardır. Muharrem Bey üyemiz. Tabii ki görüşürüz. Aslında daha önce görüşecektik ancak Türkiye'nin yoğun gündemi nedeniyle görüşme olmadı. Kendisini dinlerim. Belki bana anlatacağı özel şeyler de vardır.

     

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.
    New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı: Bu yılki tema iklim değişikliği
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet