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14:50 06 Ocak 2020
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    Jeofizik uzmanı Dr. Gündoğdu: Silivri depreminde Kandilli'deki uyarı sistemi neden devreye girmedi?

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    Türkiye
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    İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Kandilli Rasathanesi tarafından alınan 'Erken Uyarı Sistemi’nin 5.8 büyüklüğündeki Silivri depreminde neden devreye girmediğinin açıklanmasını istedi.

    Jeofizik uzmanı Dr. Gündoğdu, Türkiye'de deprem gerçeğinin çok çabuk unutulduğunu, Silivri’deki deprem ardından kaymakamlık, emniyet, sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirildiğini ancak beklenmedik depremle ilgili yeterli değerlendirmelerin yapılmadığını söyledi.

    DHA'ya konuşan Dr. Oğuz Gündoğdu, İstanbul genelinde hissedilen 5.8'lik depremle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

    İstanbul'un deprem riski çalıştayda konuşuldu: Kuzey Anadolu Fayı büyük tehlike
    © DHA /
    İstanbul'un deprem riski çalıştayda konuşuldu: Kuzey Anadolu Fayı büyük tehlike
    "O ters bir fay. 'Artçılar belli bir doğrultuda gidiyor mu?' konusu önemli. Halen izliyoruz. Ani bir sapma var mı, ani suskunluk var mı? Şu anda normal seyrinde gidiyor. Zaman içerisinde azalarak normal seyrinde devam ediyor. Bu deprem daha büyüyebilirdi. Ben o depremden sonra çok korktum. Çünkü orası Kuzey Anadolu Fay hattına yakın bir yer. İyi bilinen bir yer. İlk günler anormallikler gösterdi. Ancak birkaç artçı ardından normale döndü. Bu beklenen deprem değildi. 5.8 büyüklüğündeki Silivri depremi hasar verdi. Yapısal bakımdan kötü durumda olduğumuz ortaya çıktı. Örneğin okullara hasar verdi. Bunu gizleyemezsiniz. Ne kadar hazırlıksız olduğumuz görüldü. Kandilli’nin aldığı erken uyarı anlamında sismograflar koydular. Bunlar güya sinyali 7-8 saniye alacak, erkenden elektrik, gazlar kesilecekti. Amaç buydu ama bir yerde bile elektrik kesilmedi. Başarısız bu sistem ama hiç kimse bunu soru haline getirmedi. Nerede kabahat var? Sinyali mi alamadılar, sinyal sisteminde arıza mı oldu? Ne olduysa bir şeyler oldu. Telefonların işlemez hale gelmesinin dışında her şey normaldi. Ama bu kötü bir şey. Erken uyarı verilmedi, verilemedi."

    Gündoğdu bunun yanı sıra İstanbul'daki ilçelerde daha önce mevcut olan Afet Koordinasyon Merkezleri’nin kaldırılmasının büyük yanlışlık olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

    'Olası depremin ilk 3-4 gününde hiç kimse yardım beklemesin'

    "Olası büyük depremde ilk 3-4 gün yardıma koşacak arama-kurtarma ve ilk yardım konusunda eğitimli, mahalle gönüllü kuruluşlarıdır. Bu merkezlerin en kısa sürede yeniden kurulmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği deprem çalıştayında gündeme getirdik. Ancak bir gelişme olmadı. Geçmişte buralarda birçok çalışmalar yapıldı. Bunlar bir an önce tekrar açılmalı. Sivil toplum örgütleri çok önemli. Çünkü olası depremin ilk 3-4 gününde hiç kimse yardım beklemesin. Benim de başında olduğum sivil toplum örgütü var. Mahalle Afet Gönüllüleri (Magder) gibi çalışmalar öne alınmalı. Siteleri koruyan, ilk günde yangınları söndüren, ilk yardım kursu alan bu insanlar olacaktır. İlk deprem olduğunda bunlar güvenliği  sağlayacak. Bunu önerdik. Henüz bir haber gelmedi."

    Etiketler:
    AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), erken uyarı sistemi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, fay hattı, Silivri, İstanbul, Deprem, Oğuz Gündoğdu
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