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    ODTÜ'de KYK yurdu yapımına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

    © DHA / İbrahim Kordemirci
    Türkiye
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    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunlar Derneği'nin, ODTÜ'de yapılmak istenen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun yapımının iptali için açtığı davada Ankara 11'nci İdare Mahkemesi 13 Aralık 2019 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı bugün tebliğ edildi.

    ODTÜ'de ağaçlık alana yapılmak istenen KYK yurdu için mayıs ayında ağaç kesimi başlamış, ağaçları savunmak isteyen ODTÜ bileşenleri polis şiddetine maruz kalmıştı. Araziyi devretme yetkisine sahip olan ODTÜ Geliştirme Vakfı ise araziyi KYK’ye devretmeyeceğini açıklamış, ardından Çankaya Belediyesi ekipleri inşaatı durdurmuştu.

    T24'ün haberine göre, bu gelişmelerin ardından ODTÜ Geliştirme Vakfı'nın açtığı davada Ankara 11. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

    Mahkeme tarafından verilen kararda, "Kamu hizmeti olarak kanunla kendisine verilen öğrenci yurdu yapılması işinin gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması karşısında, taraflar arasında imzalanan protokolün idari sözleşme niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

    'Devre ilişkin herhangi bir sözleşme yok'

    Kararda, yurdun yapılacağı parsellerin bulunduğu taşınmazlar üzerinde 1984 yılında ODTÜ Geliştirme Vakfı lehine intifa (yararlanma) hakkı kurulduğu belirtildi. İntifa hakkının tapuya şerh edildiği ve halen devam ettiği, adı geçen vakfın kullanım ve yararlanma hakkı bulunan taşınmazlar üzerinde intifa hakkı sahibi tarafından, bu hakkın kullanımının Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin herhangi bir devir sözleşmesinin bulunmadığına dikkat çekildi.

    'Protokol hukuka aykırı'

    Kararın devamında şu ifadeler yer aldı:

    "Zira intifa hakkı tesisi bulunan parselleri de kapsayan taşınmazların dava konusu protokol ile öğrenci yurdu yapılması için davalı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiği, mülkiyeti ODTÜ Rektörlüğüne ait 156, 157. 158 ve 159 sayılı parseller üzerinde sadece hukuki tasarruf yetkisi bulunan Rektörlüğün kurulu bulunan intifa hakkına aykırı şekilde kamu gücüne dayalı üstün ve ayrıcalıklı yetkileri kullanarak davalı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile aralarında taşınmazın öğrenci yurdu yapımı için tahsisine ilişkin protokolün hukuka aykırı olduğu ve bu protokol kapsamında gerçekleştirilen inşaat işleminde de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

    "Hukuka açıkça aykırı oldukları sonucuna ulaşılan dava konusu İşlemlerin uygulanması halinde öğrenci yurdu yapılacak dava konusu parseller üzerindeki ağaçların kesileceği, inşaat faaliyetlerinin devam edeceği ve telafisi güç veya imkansız zararlar ortaya çıkacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi."

    Etiketler:
    durdurma kararı, Mahkeme, yurt, KYK, ODTÜ
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