AK Partili Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı

Avustralya’da aşırı kuraklık nedeniyle öldürülmesi planlanan binlerce deveyle ilgili çağrıda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avusturalya hükümetine farklı bir çözüm bulmalarının gerektiğine dair çağrımızı dile getiriyoruz" dedi.

AK Partili Çelik, Avustralya’da aşırı kuraklık nedeniyle helikopterlerden ateş açılarak öldürülmesi planlanan binlerce deveyle ilgili bir açıklama yaptı.

Çelik’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Avustralya'da rekor düzeydeki hava sıcaklığı nedeniyle çıkan ve süregelen kuraklıkla birlikte 4 aydır devam eden büyük yangından ve yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyuyoruz.

Yangın sebebiyle oluşan kayıpların acısını paylaşıyor; felakette hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı diliyoruz Yaşamını yitiren 1.25 milyar hayvandan ve yok olan 8 milyon hektar ormandan ötürü üzüntülerimizi iletiyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 9, 2020

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Yangın sebebiyle oluşan kayıpların acısını paylaşıyor; felakette hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı diliyoruz Yaşamını yitiren 1.25 milyar hayvandan ve yok olan 8 milyon hektar ormandan ötürü üzüntülerimizi iletiyoruz.

Çeşitli sebeplerle aşırı çoğaldığı ve su sorunu yaşandığı gerekçesiyle 10 bin kadar devenin vurularak öldürüleceği haberini endişeyle karşılıyoruz. Avusturalya hükûmetine farklı bir çözüm bulmalarının gerektiğine dair çağrımızı dile getiriyoruz.

#Avusturalya develeri öldürmek için kullanacağı kaynakları, farklı yöntemler bularak, yaşatmak için kullanabilir. Yangından dolayı insanlar hayatını kaybetti, hayvan ve bitki canlılar yokoldu. Bu acıya, develeri öldürmek gibi acımasız bir eylemi eklemek son derece yanlış olur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 9, 2020

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Avusturalya develeri öldürmek için kullanacağı kaynakları, farklı yöntemler bularak, yaşatmak için kullanabilir. Yangından dolayı insanlar hayatını kaybetti, hayvan ve bitki canlılar yok oldu. Bu acıya, develeri öldürmek gibi acımasız bir eylemi eklemek son derece yanlış olur.

İnsanın doğaya her radikal müdahalesi büyük acıların yaşanmasına yol açıyor. Küresel ısınma nedeniyle 50 yıl sonra Avusturalya kıtasında kış ayının tamamen son bulacağına dair araştırmalar son derece kaygı verici.

İnsanın doğaya her radikal müdahalesi büyük acıların yaşanmasına yol açıyor. Küresel ısınma nedeniyle 50 yıl sonra #Avusturalya kıtasında kış ayının tamamen son bulacağına dair araştırmalar son derece kaygı verici. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 9, 2020

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Binlerce deveyi öldürerek doğanın dengesine kavuşacağını ve su kaynaklarının korunacağını ummak, insani bir yaklaşım olmaz. Doğayı da korumaz. Farklı ve insani çözümler bulunması mümkündür. İnsana yakışan çözümler, gelecek nesillere bırakılacak doğal mirası da korur.

İnsan, toprak, hava, su, hayvanlar, bitkiler aynı dünyada kader arkadaşlarıdır. Kaderleri birbirine bağlıdır. Birinin kaderi diğerinden ayrılmaz. Hayvana ve doğaya şiddet yoluyla insani bir yaşam elde edilemez... Bu dünyada kader arkadaşlarımızla kaderimiz birdir."

İnsan, toprak, hava, su, hayvanlar, bitkiler aynı dünyada kader arkadaşlarıdır. Kaderleri birbirine bağlıdır. Birinin kaderi diğerinden ayrılmaz. Hayvana ve doğaya şiddet yoluyla insani bir yaşam elde edilemez... Bu dünyada kader arkadaşlarımızla kaderimiz birdir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 9, 2020

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