AK Parti'den sosyal medya etik kuralları

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti olarak, sosyal medyada hem karşı farklı siyasi çizgilerin hem de özellikle kendimiz için bağlayıcı olacak nitelikte bir sosyal medya etik kurallar listesi yayınlayacağız" dedi.

AK Partili Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazete, televizyon ve haber ajanslarının AK Parti muhabirleriyle bir araya geldi. Tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Ünal, gazetecilerin çok kıymetli bir görev icra ettiklerini belirtti.

İletişimin yoğunluğu ve akışkanlığının gazetecilerin çaba ve performansını artırması sonucunu doğurduğunu anlatan Ünal, konvansiyonel medyadan ziyade sosyal medya denilen anlık interaktif akışkan bir haberleşme biçimi ile karşı karşıya bulunulduğuna işaret etti.

Bunun da habercilik anlayışında yeni sorumluluklar ve yeni değişiklikler anlamına geldiğini belirten Ünal, dijital dönüşümün sonuçları açısından yeni medyanın kendi ahlaki düzenini oluşturamadığını bunun sosyal medyada net bir şekilde görüldüğünü bildirdi.

'Sosyal medyada yalan haberler ciddi sorun teşkil ediyor'

Ünal, AK Parti olarak, 2 milyon 100 bin kişilik teşkilat mensuplarıyla Türkiye adına doğru olduğuna inandıkları şeyleri ifade ettiklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde bir sosyal medya etik kuralları yayınlayacağız. AK Parti olarak, sosyal medyada hem karşı farklı siyasi çizgilerin hem de özellikle kendimiz için bağlayıcı olacak nitelikte bir sosyal medya etik kurallar listesi yayınlayacağız" diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, yayınlayacakları sosyal medya etik kurallarına ilişkin bir soru üzerine, "Öncelikle biz bunlara riayet edilmesini ve bizim tarafımızdan da bu kurallara riayet edilmesini temin yönünde bağlayıcı bir deklarasyon aslında bizim için. dedi.

Ünal, sosyal medyada yalan haberlerin ciddi bir sorun teşkil ettiğini, kendisinin de söylemediği bir cümle ile ilgili benzer bir olayın yaşandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Siz bütün bunların yanlış olduğunu ifade edene kadar bu akışkanlık ve iletişim yoğunluğu kaçınılmaz olarak kamuoyunun birçok konuda yanlış bilgilendirilmesini ve yanlış algı oluşturulması sonucunu ortaya çıkarıyor. O yüzden özellikle sosyal medyanın hızla kendi ahlaki kurallarını, kendi etik kurallarını inşa etmesi ve sosyal medyada bu kurallara uymayanların yalan haber yapanların dezenformasyon oluşturanların hem sosyal müeyyide anlamında bu ahlaki kurallar etik kurallara uyulması açısından kınanma gibi bir sosyal müeyyide oluşturulması zaten hukuki olarak onlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor."

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak, etik kuralların uygulanması konusunda ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirten Ünal, bunu bir yasal düzenleme olarak söylemediklerini ifade etti.

'Biz hukukun alanına giremeyiz'

Ünal, konuya ilişkin iki toplantı yaptıklarını ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığında bir heyetin çalışmayı yürüttüğünü aktardı.

Yalan haberleri deşifre etmekten bir haberin doğruluğunu teyit etmeye varıncaya kadar hem kendilerine dönük hem dışa dönük bir çalışma içerisinde olduklarını anlatan Ünal, "Bizim bulunduğumuz alan sosyal müeyyideyi gerektiren bir alan, yani ahlaki olarak ortada bir sorun varsa bunun yaptırımı bir sosyal müeyyidedir. Bu kınamadır, bir yalanın ortaya çıkarılmasıdır ve bunun ortaya çıkarılacağı sağlayacağı avantaj psikolojik ve ahlaki üstünlüktür ama eğer ortada hukuki bir suç varsa bu bizimle ilgili değil, bizim alanımıza girmiyor bu yargının alanına giriyor. Yani hukuki süreçler zaten cezai müeyyideleri gerektirir. Biz hukukun alanına giremeyiz yargının alanına giremeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

İntihar eden üniversite öğrencisine ilişkin sosyal medyada yürütülen istismar kampanyasından ailesinin rahatsızlık duyarak bir açıklama yaptığını belirten Ünal, konuya ilişkin sosyal medyada açık bir şekilde halkı kin ve nefret temelinde infiale yönlendirecek bazı paylaşımlarda bulunulduğuna işaret etti.

'Yıpranma payı notlarımız arasında'

Ünal, "Sosyal medyadaki belli etki ajanlarının Türkiye'nin milli birliğine ve beraberliğine dönük açık bir infial oluşturmayı amaçlayan koordinasyonlu, organize bir çalışma olduğunun bilincindeyiz" dedi.

Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan mevcut medya takip merkezini, sosyal medya takip merkezine dönüştüreceklerini, sosyal medya platformlarına yönelik bir stüdyo kurulacağının bilgisini verdi.

Basın mensuplarının çalışma koşullarıyla ilgili taleplerini de dinleyen Ünal, geçen yıl da gündeme gelen 'yıpranma payı konusunun notları arasında bulunduğunu, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bu konuyu gündeme getireceğini aktardı.