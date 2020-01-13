Kayıt
14:12 13 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti Genel Merkezi

    AK Parti Siyaset Akademisi'ne kayıtlar başladı: Başvuru 250 lira, dereceye girenlere gezi programı hediye edilecek

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/102865/35/1028653542.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001131041002963-ak-parti-siyaset-akademisine-kayitlar-basladi-basvuru-250-lira-dereceye-girenlere-gezi-programi/

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 19. dönem Siyaset Akademisi kayıtlarının başladığını açıkladı. Katılım ücretinin 250 lira olarak belirlendiğini söyleyen Dağ, "Türkiye birincisi Kudüs gezisi, Türkiye ikincisi Balkanlar gezisi, Türkiye üçüncüsü ise Endülüs gezisiyle ödüllendirilecek" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Siyaset Akademisi'nin 2008 yılından bu yana 18 dönemdir kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.

    Dağ, burada tecrübeli siyasetçiler ve akademisyenler tarafından siyaset, sosyoloji, iletişim, ekonomi, dış politika gibi temel alanlarda dersler verildiğini belirtti.

    ​Akademide yaklaşık 75 bin kişinin eğitim gördüğünü ifade eden Dağ, bu kişiler arasında siyasetin en üst noktasında görev almış ve almaya devam eden milletvekilleri, il başkanları ve genel başkan yardımcıları bulunduğunu belirtti.

    Kadınlardan 100 lira alınacak

    Akademinin başvuru ücretlerine ilişkinde de bilgi veren Dağ, katılım ücretinin 250 lira olarak belirlendiğini, 18-30 yaş arası gençlerden ve kadın katılımcılardan ise 100 lira alınacağını söyledi.

    Dağ, "Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar için kayıtlar ücretsiz. Ücret konusunu önemsiyoruz, çünkü ücret verildiği zaman katılım daha iyi sağlanıyor. Kursiyerlerimizden bu ücretler dışında herhangi bir ödeme talep edilmeyecektir" dedi.  

    AK Parti
    © AA /
    AK Parti, belediye başkanlarına eğitim verecek
    Siyaset Akademisi 19. döneminin 4'ü online, 16'sı ise yüz yüze olmak üzere 20 dersten oluşacağını anlatan Dağ, şu bilgileri verdi:

    "Yüz yüze dersler 'Formal yoğunluklu dersler, Tecrübe Paylaşımı ve Kişisel Gelişim Dersleri' olmak üzere üç kategoride gerçekleşecektir. 'Siyaset Akademide Başlar, Türkiye'nin Geleceğinde Yerini Al' mottosu ile vatandaşlarımızı davet ettiğimiz Siyaset Akademisi'nin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da verecekleri derslerle 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır."

    Dağ, bu dönem ders programına diğer dönemlerden farklı olarak 'Avrupa'da Yükselen Milliyetçilik ve Popülizm, İslamofobia ve Yabancı Düşmanlığı', 'Suriye Krizi'nde Türkiye'nin Dış Politikası ve Göçmen Sorunu', 'Sosyal Medya, Siyaset ve Toplum', 'Profesyonel Yönetim Teknikleri', 'Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi' derslerinin eklendiğini söyledi. 

    'Kudüs, Balkanlar ve Endülüs gezisiyle ödüllendirilecekler'

    Katılımcıların program sonunda katıldıkları derslerden sınava tabi tutulacaklarını ve sınav sonuç sıralamasına göre derecelendirileceklerini belirten Dağ, sınav sonucuna göre kursiyerlere çeşitli ödüller verileceğini ifade etti.

    Bu dönem diğer dönemlerden farklı olarak Türkiye genelinde dereceye giren katılımcılara ödül olarak gezi programı hediye edileceğini vurgulayan Dağ, "Sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alan tüm katılımcılarımıza başarı sertifikası takdim edilecek. Ayrıca Türkiye birincisi Kudüs gezisi, Türkiye ikincisi Balkanlar gezisi, Türkiye üçüncüsü ise Endülüs gezisiyle ödüllendirilecek" diye konuştu.

    Dağ, Türkiye genelinde dereceye giren kursiyerlere ödüllerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vereceğini aktardı.

    Etiketler:
    Milletvekili, Ankara, Avrupa, Dış politika, Suriyeliler, Suriye, Sosyal medya, Endülüs, Balkanlar, Kudüs, akademi, Siyaset, AK Parti, Hamza Dağ, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü
    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet