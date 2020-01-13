AK Parti Siyaset Akademisi'ne kayıtlar başladı: Başvuru 250 lira, dereceye girenlere gezi programı hediye edilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Siyaset Akademisi'nin 2008 yılından bu yana 18 dönemdir kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.

Dağ, burada tecrübeli siyasetçiler ve akademisyenler tarafından siyaset, sosyoloji, iletişim, ekonomi, dış politika gibi temel alanlarda dersler verildiğini belirtti.

​Akademide yaklaşık 75 bin kişinin eğitim gördüğünü ifade eden Dağ, bu kişiler arasında siyasetin en üst noktasında görev almış ve almaya devam eden milletvekilleri, il başkanları ve genel başkan yardımcıları bulunduğunu belirtti.

Kadınlardan 100 lira alınacak

Akademinin başvuru ücretlerine ilişkinde de bilgi veren Dağ, katılım ücretinin 250 lira olarak belirlendiğini, 18-30 yaş arası gençlerden ve kadın katılımcılardan ise 100 lira alınacağını söyledi.

Dağ, "Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar için kayıtlar ücretsiz. Ücret konusunu önemsiyoruz, çünkü ücret verildiği zaman katılım daha iyi sağlanıyor. Kursiyerlerimizden bu ücretler dışında herhangi bir ödeme talep edilmeyecektir" dedi.

Siyaset Akademisi 19. döneminin 4'ü online, 16'sı ise yüz yüze olmak üzere 20 dersten oluşacağını anlatan Dağ, şu bilgileri verdi:

"Yüz yüze dersler 'Formal yoğunluklu dersler, Tecrübe Paylaşımı ve Kişisel Gelişim Dersleri' olmak üzere üç kategoride gerçekleşecektir. 'Siyaset Akademide Başlar, Türkiye'nin Geleceğinde Yerini Al' mottosu ile vatandaşlarımızı davet ettiğimiz Siyaset Akademisi'nin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da verecekleri derslerle 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır."

Dağ, bu dönem ders programına diğer dönemlerden farklı olarak 'Avrupa'da Yükselen Milliyetçilik ve Popülizm, İslamofobia ve Yabancı Düşmanlığı', 'Suriye Krizi'nde Türkiye'nin Dış Politikası ve Göçmen Sorunu', 'Sosyal Medya, Siyaset ve Toplum', 'Profesyonel Yönetim Teknikleri', 'Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi' derslerinin eklendiğini söyledi.

'Kudüs, Balkanlar ve Endülüs gezisiyle ödüllendirilecekler'

Katılımcıların program sonunda katıldıkları derslerden sınava tabi tutulacaklarını ve sınav sonuç sıralamasına göre derecelendirileceklerini belirten Dağ, sınav sonucuna göre kursiyerlere çeşitli ödüller verileceğini ifade etti.

Bu dönem diğer dönemlerden farklı olarak Türkiye genelinde dereceye giren katılımcılara ödül olarak gezi programı hediye edileceğini vurgulayan Dağ, "Sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alan tüm katılımcılarımıza başarı sertifikası takdim edilecek. Ayrıca Türkiye birincisi Kudüs gezisi, Türkiye ikincisi Balkanlar gezisi, Türkiye üçüncüsü ise Endülüs gezisiyle ödüllendirilecek" diye konuştu.

Dağ, Türkiye genelinde dereceye giren kursiyerlere ödüllerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vereceğini aktardı.