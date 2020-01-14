Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı yok

Çavuşoğlu, Libya'da varılan ateşkes anlaşmasının Hafter tarafından imzalanmamasını değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş, kim Libya'da birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu" dedi.

Akar: Libya’da ateşkesi mutlaka başaracağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise konuyla ilgili olarak " Libya’da ateşkesi mutlaka başaracağız. Olmaz olur mu, dünyanın sonu mu geldi? Hem Libya hem İdlib’de siyasi bir çözümle oradaki sükunun sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akan kanın durması umudumuz" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'da ateşkese söz konusu olan taraflardan General Halife Hafter'in anlaşmayı imzalalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurmuştu.

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