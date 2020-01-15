Erdoğan: İnsanı öncelemeyen, dört bir yanında sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz

'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi' programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur. İnsanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi' programına katıldı.

'Akıllı şehir uygulamalarında dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz' diyen Erdoğan, "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemizde siyasi ve bürokratik kariyerini tuğla üstüne tuğla koymadan bomboş gerçiren nice siyasetçiler var. Amacı eser ortaya çıkarmak olan her belediye başkanının yanında olmak bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Hem tarihi koruyacağız hem yeni yatırımlar yapacağız'

Dün şehir yönetimleri en temel ihtiyaçları karşılayamaz durumdaydı. Bugün akıllı belediyeciliği konuşuyoruz. Her yeni dönem beraberliğinde yeni ihtiyaçları getiriyor.

İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na seçildiğimde aldığım şehir manzarası ile bugünkü İstanbul arasında dağlar kadar fark var. Çağının ötesine geçemeyen şehirler cazibesini yitiriyor. Hem tarihi koruyacağız hem yeni yatırımlar yapacağız.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuşuyor https://t.co/KWKeF6CE8h — AA Canlı (@AACanli) 15 января 2020 г.

​Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur. Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz.

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'Dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz'

Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner.

Rastgele, keyfekeder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz.

Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz. Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.

Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hâlâ 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış.

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