Erdoğan: İnsanımıza tepeden bakmak AK Partiliye yakışmaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde 'Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

"AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın da öncüsü olacaklardır" diyen Erdoğan, "Son Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı" ifadesini kullandı.

CHP'yi eleştiren Erdoğan, ​"CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrası unutanlardan olmadık. Bir işi yapmayı gönülden isteyen mutlaka bir yolunu bulur. Milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik, biz sözünün eri bir partiyiz" dedi.

'Halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünkü grup toplantımızda 5 yeni belediye başkanının partimize katılımını yaptık. Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır.

Yüreğinde vatan sevgisi olan herkese kapımız açık. Aramıza yeni katılan ya da katılacak yeni belediye başkanlarına her türlü desteği arkadaşlarımız verecektir.

Halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. İnsanımıza tepeden bakmak AK Partiliye yakışmaz. Geçmişe değil geleceğe odaklanacağız.

​CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrası unutanlardan olmadık. Bir işi yapmayı gönülden isteyen mutlaka bir yolunu bulur. Milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik, biz sözünün eri bir partiyiz.

Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur.

'Şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı'