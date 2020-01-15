Türkiye’nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli motoru olan TEI-PD170'in seri üretim ilk partisi bugün TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. 'de düzenlenen tören ile teslim edildi.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'de 2012 yılında imzası atılan TEI-PD170 Operatif İHA Motor Geliştirmesi Projesi (SSB-TEI) kapsamında yapılan ve Türkiye’nin ilk yerli ve milli motoru olma özelliği taşıyan TEI-PD170’nin seri üretim ilk partisi düzenlenen tören ile teslim edildi.

Projenin çıktısı olan PD170 isimli 170 beygir gücündeki pistonlu turbo dizel havacılık motorunun, başta ANKA platformu olmak üzere MALE (Medium Altitude Long Endurance) sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

2017 yılında prototipi yapılan ve 2018 yılında ANKA platformu ile ilk uçuşu gerçekleştirilen PD170 turbo dizel motorunun tamamı,TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) çalışanı, mühendisi ve teknisyen ekibi tarafındna üretildi.

'Yürümek yetmez koşmamız gerek'

Eskişehir'de gerçekleşen törende konuşan konuşan T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir şunları söyledi:

“Savunma sanayiimizin belli alanlarda bir noktaya geldiğini görüyoruz. Özellikle platform üretiminde artık dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri olma yolunda yol alıyoruz. Ancak bir süredir ısrarla her fırsatta alt bileşenler ve alt ileri teknolojilerine dair yürümenin yetmediği ve koşmamız gerektiğini vurguluyoruz."