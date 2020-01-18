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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta resmi bayramlaşma törenine katıldı.

    AK Partili Ünal'dan termik santral ve Karakuz Barajı açıklaması

    © AA / İsmail Hakkı Demir
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, termik santraller, filtre sistemleri ve Karakuz Barajı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Öztürk ve İmran Kılıç ile birlikte ziyaret ettiği Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde filtre sistemi ile ilgili son nokta ve EÜAŞ’ın yatırımı ile hayata geçirilecek C-D Santralleri’ne ilişkin geniş kapsamlı brifing aldı.

    Burada EÜAŞ Genel Müdürlüğü bürokratları, Afşin-Elbistan B Termik Santrali, yapılması planlanan C ve D Santralleri’yle ilgili sunum yaptı. Ayrıca, Çelikler Holding Enerjiden Sorumlu Genel Müdürü Halil Alış tarafından da 1 Ocak itibariyle kapatılan A Santrali’ndeki baca gazı filtre sistemi çalışmalarına ilişkin geniş kapsamlı bilgi verildi.

    Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, ilk olarak Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin filtre sistemi ve burada çalışan işçilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Ünal, çevre için gösterdikleri hassasiyeti, bu santralde istihdam edilen işçilerin mağdur edilmemesi için de gösterdiklerini vurgulayarak, "Hem B Termik Santrali, hem de C ve D Termik Santralleri ile ilgili olarak EÜAŞ’tan hem de A Termik Santrali’ni devralan Çelikler Holding firmasından geniş bir brifing aldık. Burada bizim birinci önceliğimiz içinde yaşadığımız çevrenin korunması. Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyet gösterdi ve gerekli şartları yerine getirmeyen santrallerin kapatılmasıyla ilgili bir karar ortaya çıktı. Ama biz bu konudaki hassasiyetimizi dile getirirken diğer taraftan da burada çalışan 4 bin 300 kişinin de işsiz kalmaması da bizim birinci önceliğimiz içerisinde. Biz bu yüzden ilgili şirketle filtre çalışmaları ne aşamada onu görüştük. Planlamaları ne durumda onu anlattılar. 4 bin 300 işçinin durumu, filtrelerin ne kadar sürede tamamlanacağı konuşuldu. Çelikler firmasının bize verdiği bilgi Haziran 2020’de bu işi tamamlayacaklarını belirttiler. Biz bu işe siyasi olarak bakmıyoruz. Buradaki meseleye daha çok bölge ve insanımızın meselesi olarak bakıyoruz. Burada bizim maksadımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Sonuç almak. Önümüzdeki süreçte de buradaki çalışan arkadaşlarımızın haklarının korunması noktasında da alınması gereken tedbirleri konuştuk" dedi.

    © AA /
    Kurum: 5 termik santral tamamen, 1'i kısmen kapatılacak
    Bölge insanının uzunca bir süredir yapılmasını beklediği Karakuz Barajı ile ilgili de müjde veren Ünal, şu ifadeleri kullandı:

    "EÜAŞ Genel Müdürlüğünden C ve D Santralleri ile kamulaştırmaya dönük bilgi aldık. Nihayetinde burada devletimizin belli tasarrufları mutlaka olacaktır. Ama biz de toplumu, halkı temsil eden milletvekilleri olarak bu sorunun doğrudan muhatabıyız. Santrallerin yapımından kamulaştırmaya ve Hurman Nehri’nin yerinin değiştirilmesine kadar birçok konumuz var. Uzunca bir süreden beri konuştuğumuz Karakuz Barajı var. Karakuz Barajı yapılsa zaten Hurman Çayı’na gerek kalmayacak. Bütün bunlarla ilgili bir toplantı yaptık. Toplantının sonunda da özellikle C ve D Santralleri ile ilgili EÜAŞ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Ankara’da bir toplantı yapma kararı aldık. Bütün bu planlamaların toplumsal karşılıklarını değerlendirmemiz gerekiyor. Bir de bölgemize müjde verelim. Parasını EÜAŞ Genel Müdürlüğü karşılaması kaydıyla Karakuz Barajı’nı DSİ yapacak. Kısa bir süre içerisinde de ihalesi gerçekleşecek. Karakuz Barajı yapılmadığı sürece Hurman Çayı’nın yatağının değişmesine müsaade etmemiz söz konusu değil. Özellikle ova mahallelerimiz kendi geçimini Hurman Çayı üzerinden sağlamakta ama bu çayın altında da yaklaşık 750 milyon tonluk bir kömür rezervi bulunmakta. Bütün bunlar değerlendirildi ve konuşuldu."

    Etiketler:
    Kahramanmaraş, Baraj, filtre, Mahir Ünal, Termik Santral, CHP, AK Parti
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