Akşener ve Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na 'kayyum' telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Gelecek Partisi’nden verilen bilgiye göre, Akşener ve Karamollaoğlu, Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanması ile ilgili Ahmet Davutoğlu’nu telefonla arayarak 'kararın kabul edilemez olduğunu' dile getirdiler.

Akşener ile Karamollaoğlu, kayyum kararının hukuksuz ve siyasi bir karar olduğunu belirttiler.

​Eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında bulunduğu İstanbul'daki Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmıştı. Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi'ne kayyum atanarak el konulmuştu.