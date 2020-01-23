Yunanistan: Türkiye’nin tehditleri nedeniyle savunmamızı güçlendirmek hakkımız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Yunanistan’ın, Ege’de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüdeki 23 adadan 16’sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı açıklamasını değerlendiren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’den kaynaklanan tehdit nedeniyle adalar dahil kendi topraklarındaki savunmayı güçlendirme hakkına sahip olduklarını belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Neredeyse tüm komşularının toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve egemen haklarını sistematik olarak ihlal eden, yasal haklarını (kara sularını genişletme) hayata geçiren komşu ve müttefikini savaşla tehdit eden ve Birleşmiş Milletler’in Libya’ya uyguladığı silah ambargosunu ihlal etmekle övünen ülkenin referans olarak uluslararası hukuku göstermesi en azından ikiyüzlülüktür.”

Türkiye’nin, “komşularının, uluslararası hukukun İncil’i olan BM Şartı’nda bu hakkın belirtilmesine rağmen kendi topraklarında tüm yasal savunma önlemlerini almaya mecbur olduğunu anlamadığı” belirtilen açıklamada, “Türkiye’nin, uluslararası toplumun uluslararası hukuka saygı duyulması yönündeki aralıksız çağrılarını göz ardı etmesi nedeniyle meşru endişelerimiz devam ediyor” ifadesi kullanıldı.