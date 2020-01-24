Mustafa Uslu'ya bir dava da Erdal Beşikçioğlu'ndan

'Müslüm' filmi ile Muhterem Nur'la, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmiyle sporcunun kızlarıyla mahkemelik olan yapımcı Mustafa Uslu, şimdi de usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ile karşı karşıya geldi. Beşikçoğlu, Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği 'Çiçero' filmindeki oyunculuk ücretini alamadığı gerekçesiyle icra takibi başlattı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Çiçero filminin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Dijital Sanatlar Yapımevi şirketinin sahibi Mustafa Uslu ile davalık oldu.

Beşikçioğlu filmdeki oyunculuk ücretini ödenmediğini ileri sürerek Dijital Sanatlar Yapım Evi hakkında 277 bin TL’lik icra takibi başlattı. İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvuran ünlü oyuncunun avukatı, yapımcı Uslu’nun şirketi hakkında haciz işlemleri başlattı.

Bu ilk dava değil

Uslu’nun daha önce çektiği Müslüm filminde de Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’la karşı karşıya gelmişti. Muhterem Nur, “Filmden para almadığını” belirterek Uslu’ya dava açacağını söylemişti.

'Babamı dolandırdı'

Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin, “Cep Herkülü: Naim” filminde kullanılan madalyaların geri verilmediği iddiasıyla Uslu’ya dava açmıştı.

Ayla filminde hikâyesi anlatılan Süleyman Dilbirliği’nin kızı Sebahat Dilbirliği de “Mustafa Uslu babamı dolandırdı” iddiasında bulunmuştu.

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na çalışan casus Elyesa Bazna’nın üç kızı da Çiçero filminin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş, Uslu’dan 100 bin TL tazminat istemişti.