Bağdat Caddesi, Champ-Elysees ile kardeş oldu

2012 yılında dünyanın en önemli alışveriş caddeleri sıralamasında dördüncü sırada yer alan, ancak kentsel dönüşüm ve ekonomik sebeplerle ilerleyen yıllarda bu unvanını kaybeden Bağdat Caddesi’ni eski günlerine kavuşturmak için kurulan Bağdat Caddesi Derneği, uluslararası platformda etkisini hissettirmeye başladı.

Paris'teki dünyaca ünlü Champ-Elysees'de (Şanzelize) faaliyet gösteren ve 1901 yılında Louis Vuitton tarafından kurulan Comité Champs-Elysées ile sürdürülen temaslar aracılığıyla 24 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Caddesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güvenç Kiraz Paris’te komiteyi ziyaret etti.

Comité Champs-Elysées yetkilileri Edouard Lefebvre ve Morgan Barret’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonucunda iki caddenin hem alışveriş hem de kültürel anlamda düzenlenecek etkinliklerle ilgili beraber planlama yapması ve etkinliklerin uluslararası bir alana yayılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Bağdat Caddesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yapılan görüşme sonrasında şu detayları paylaştı:

"Dernek olarak en büyük hedefimiz caddemizi eskiden olduğu gibi sadece İstanbul ve Türkiye için popüler olan bir cadde değil, dünyanın her ülkesinden turist çekebilen, kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu bir seviyeye çıkarmak. Bağdat Caddesi üzerinde bulunan dünyaca ünlü markaların yanı sıra yine caddeye özel çok önemli işletmeler bulunuyor. 7/24 yaşayan bir Bağdat Caddesi kurmanın en önemli yolu uluslararası alanda yer almaktan geçiyor. Bu bağlamda Şanzelize örneğini dikkate alarak Comité Champs-Elysées ile görüştük. Burada çok iyi ağırlandık. Nisan ayında kendilerini İstanbul’da ağırlayacağız. Yapacağımız etkinlikler ve çalışmalar Paris başta olmak üzere dünyanın birçok önemli şehrinde duyulacak. Bu anlaşmadan dolayı çok mutluyuz.”