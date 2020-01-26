Ukrayna Başbakanı ve Dışişleri Bakanı deprem dolayısıyla Türkiye’ye başsağlığı diledi

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk ve Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Elazığ’da meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye’ye başsağlığı dileklerini sundu.

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk ve Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Türk halkına taziyelerini iletti.

Başbakan Gonçaruk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna Türk halkının yanında kalmaya devam ediyor. Elazığ’da meydana gelen depremde yakınlarını kaybedenlere içtenlikle başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileriz. Düşüncelerimizle bu kişilerden her birinin yanındayız.”

Ukraine stands with the people of Turkey. We send our heartfelt condolences to those, who have lost their loved ones, and those, who have suffered in the earthquake in #Elasig. Our thoughts are with each of them. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) January 25, 2020

​Dışişleri Bakanı Pristayko da Türkiye’ye başsağlığı dileklerini Twitter hesabından iletti:

“Elazığ’da çok sayıda can alan şiddetli depremin meydana geldiği dost ve ortağımız Türkiye’den gelen haberlerden dolayı üzüntümüz büyük. Ukrayna, bu acı anında Türkiye ile birlikte kalmayı sürdürüyor ve mağdurlar için dua ediyor.”

Very sad about news coming from our friend & partner #Turkey where a strong earthquake hit the city of #Elazig taking lives of many people. In this bitter moment, #Ukraine stays by Turkey and prays for those affected. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 25, 2020

Son gelen bilgilere göre Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e, enkazdan kurtarılanların sayısı 45'e yükseldi. Yaralı sayısı 1607 olarak açıklandı. Yaralı 104 kişi de tedavi altında.