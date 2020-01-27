Depremzedelere yapılacak yardım miktarı açıklandı: Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 41 bin lira

Elazığ depreminde zarar görenlere yönelik destekleri açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek" dedi. Soylu, köylerde yıkılan evler için de 16 bin lira destek vereceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği'nde ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Soylu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı" dedi.

Faizsiz güçlendirme kredisi

Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını söyleyen Soylu, Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandığını duyurdu.

Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek. Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz" dedi.

Soylu, köylerde yıkılan evler için de 16 bin lira destek vereceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: Hastanelerde 86 yaralımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde Elazığ'da 35, Malatya'da 4 olmak üzere 39 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Koca, hastanelere müracaat eden bin 607 kişiden 86'sının tedavilerinin devam ettiğini, yaralılardan 18'inin yoğun bakım servisinde olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

Adalet Bakanı Gül: Soruşturmalar büyük bir titizlikle devam ediyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini belirtti.

Gül, "Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir, etkilenen olmamıştır" diye konuştu.