İBB burs için yeni başvuru açtı

İBB, 30 bin öğrenciye eğitim yardımı için yeni bir çalışma başlattı. Buna göre, başka bir kurumdan burs alamama şartı başvuran kişilerin dezavantajlılık durumu gözetilerek kaldırıldı. Not ortalaması şartı ise düşürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesi vaatlerinden olan eğitim yardımı kapsamında burs başvuruları ikinci kez açıldı.

15 bin öğrenciye daha eğitim yardımı verilmesi için başvurular, İBB Genç Üniversiteli sitesi üzerinden alınmaya başlandı.

Olumsuz sonuçlar yeniden değerlendirilecek

'Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı'nın ilk başvurusuna 108 bin 528 öğrenciden talep gelmiş, 12 bin 334 öğrenci yardım almaya hak kazanmıştı.

5 bin 254 öğrenci ise belirlenen kriterlere uygun olmadığı için yardımdan faydalanamamıştı.

İBB Yönetimi, kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Not ortalaması düşürüldü, burs alma şartı kaldırıldı

Buna göre, 4 üzerinden 2.5, 100 üzerinden 60 olan not ortalaması, 4 üzerinden 2, 100 üzerinden 53 olarak revize edildi. Başka bir kurumdan burs almama şartı da başvuran kişilerin dezavantajlılık durumu gözetilerek kaldırıldı.

Yeni başvurular 6 Şubat'ta sona erecek

Yeni şartlarla 15 bin öğrenciye daha eğitim yardımı verilmesi için başvurular, 6 Şubat tarihinde sona erecek. 7-9 Şubat arasında yapılacak değerlendirmenin ardından 10 Şubat’ta eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi www.ibb.istanbul sitesinde yayınlanacak.

Öğrenciler belgelerini 11-22 Şubat tarihleri arasında teslim edecek. İhtiyaç olursa 25 Şubat’ta yedek liste açıklanacak.