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18:54 28 Ocak 2020
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    AK Parti’den CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na 'deprem vergisi' yanıtı

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    AK Parti’den, 'deprem vergileri nereye gitti?' diye soran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Bütçede paralar toplanır, ihtiyaca göre de harcanır. Dolayısıyla deprem vergileri adı altında, bunlar toplanacak ve depreme gönderilecek tarzında bir düzenleme söz konusu değildir” dedi.

    Bostancı, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan ile birlikte TBMM’de yaptığı açıklamada, Elazığ Sivrice merkezli depremi değerlendirdi. Depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Bostancı, 1607 vatandaşın hastanelere başvurduğunu söyledi. 13 bin 300 civarında binaya yönelik çalışma yapıldığını kaydeden Bostancı, “Bunlardan 4600’ünde herhangi bir hasar olmadığı, 5 bin küsuründe az veya orta derecede hasar bulunduğu, 3600 küsur binada ise yüksek oranda hasar bulunduğu görüldü. 100’ün üzerinde binanın da yıkıldığı görülmektedir. Bunların bir kısmı tabi tek katlı binalar, bunu unutmayalım” diye konuştu.

    AK Parti Grubu’ndan yardım kampanyası

    Elazığ ve Malatya depreminin ardından devletin herkesin yardımına koştuğunu, vatandaşların da acıları paylaşıp, maddi manevi destek sağladığını anlatan AK Partili Naci Bostancı, şöyle devam etti:

    “Çeşitli kampanyalar düzenlendiğini biliyoruz. SMS'ler ile toplanan ciddi paralar var.  Sanıyorum şu anda 28 milyon civarında. Vatandaşların çeşitli banka hesaplarında topladıkları paralar var, 31 milyonu geçmiş gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar daha da yukarıya çıkacak. Devletin acil olarak, vatandaşlara gönderdiği, onların yaralarına derman olmak için gönderdiği paralar var. Biz de AK Parti grubu olarak bu deprem felaketine uğrayanlarla dayanışma içinde bulunmak ve onlara katkı sağlamak amacıyla bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Ziraat Katılım Bankası üzerinden bu kampanyamızı gerçekleştireceğiz. Milletvekillerimizin gereken desteği sağlayacakları ve bu paylaşımı en yüksek düzeyde gerçekleştireceklerine inancımız tamdır. Ümit ediyorum hiç olmazsa bu soğuk kış gününde orada odun bekleyen, ekmek bekleyen, şüphesiz bunlar devlet tarafından sağlanmakla birlikte daha yüksek kalitede daha iyi şartlarda bu hizmetleri almalarını temin edecek şekilde bizim yardımlarımızın da bir katkısı olur. Bunu son derece önemli görüyoruz. “

    'Cumhurbaşkanı da kampanyaya katılacak alt üst limit yok'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kampanyaya başladıklarını belirten AK Partili Bostancı, Cumhurbaşkanı’nın kendisinin de kampanyaya destek vereceğini söyledi.

    Bostancı, bir soru üzerine yardım için alt ya da üst limit belirlenmediğini, bunun bir gönül ve dayanışma işi olduğunu, vekillerin taktirine bıraktıklarını kaydetti. Bostancı, kampanyanın diğer partilerin milletvekillerine ve vatandaşlara da açık olup olmadığına ilişkin soruya da, “Hesap numaramız açık, vatandaşlarımız da elbette buna katılabilirler. Ama asıl ağırlıklı olarak AK Parti Grubu olarak düzenlediğimiz bir kampanya. Şüphesiz gideceği adres aynı adres” yanıtını verdi.

    'Deprem vergileri nerede?' diye soran Kılıçdaroğlu’na yanıt

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında 2004-2019 yılları arasında vatandaştan  65 milyar lira deprem vergisi toplandığını, bunun 34 milyar dolar anlamına geldiğini ifade ederek, “34 milyar dolar alıyorsun, bu para nereye gitti? Vatandaş bunu soruyor. Vatandaş görevini yaptı ama 17 yıldır iktidarda olanlar görevlerini yapmadı” dedi.  Bir gazetecinin Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasına ilişkin sorusu üzerine de AK Partili Naci Bostancı, şöyle konuştu.

    “Bütçeyi bilenler, 5018 sayılı Bütçe Kanunu’nu bilenler herhangi bir ad ve isim altında şu iş için vergi topluyoruz tarzında bir düzenleme olamayacağını, 5018’in 13. maddesinde hususi bir şekilde bu tür vergiler toplanamayacağını ifade ediyor. Bütçede paralar toplanır, ihtiyaca göre de harcanır. Dolayısıyla deprem vergileri adı altında, bunlar toplanacak ve depreme gönderilecek tarzında bir düzenleme söz konusu değildir. Bütçenin mantığına aykırıdır. Bütçeden haberdar olanlar bunu bilirler. Esasen Türkiye deprem kuşağında bir ülke olduğu için zaten bütçeden çok ciddi miktarda bir kaynak çok çeşitli biçimlerde kentsel dönüşüm, çeşitli destekler biçimde bu depreme yönelik hazırlıklar için harcanmaktadır.”

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