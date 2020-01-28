Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal ile ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyoruz

Resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Senegal'de katıldığı Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şu şekilde:
-Senegal ile ticaret hacmini orta vadede 1 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyoruz
-Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için çalışıyoruz
-Türkiye'nin otomobilini dünyanın kullanımına sunacağız
-Afrika'nın sorunlarına en iyi çözümleri Afrika bulacaktır. Afrika'nın eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur.
-Savunma sanayide yerlilik oranını yüzde 70'ler seviyesine taşıdık. Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın 4 ülkesinden biriyiz
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