Ağbal: Kamu harcamalarında hesabını veremeyeceğimiz bir kuruş dahi söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, deprem vergisi tartışmalarıyla ilgili, "Kamu harcamalarıyla ilgili hesabını veremeyeceğimiz, izah edemeyeceğimiz bir kuruş dahi söz konusu değil. Bu gelirler bir yerde çarçur edilmedi. Alnımız açık, gizlenecek, saklanacak bir şey yok" dedi.
Ağbal, Ankara Sanayi Odası'nın ocak ayı meclis toplantısına katıldı. Burada 'Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi'yle ilgili sunum yapan Ağbal, daha sonra 2020 yılındaki ekonomiyle ilgili beklentilerini açıkladı.
Toplantı sonrası basın mensuplarının deprem vergisi tartışmasıyla ilgili sorularına yanıtlayan Ağbal, ilgili bakanların bu konuda gerekli açıklamaları yaptığını ancak devletin harcadığı her kuruşun hesabını verdiklerini söyledi. Devletin topladığı vergilerin nerelere harcandığı konusunda olağanüstü bir şeffaflık geliştirdiklerini belirten Ağbal, "Maliyenin Muhasebat Genel Müdürlüğü sayfasını açıp bakın, her birinin hesabı kuruşu kuruşuna orada var. Kamu harcamalarıyla ilgili hesabını veremeyeceğimiz, izah edemeyeceğimiz bir kuruş dahi söz konusu değil. Bunu bir teknokrat sıfatımla söylüyorum" dedi.
'Deprem konusunda harcadığımız paralar, özel iletişim vergisinden kesinlikle daha fazla'
2004 yılında Türkiye'nin büyük bir ekonomik krizden çıktığını ve bir program uygulandığını, bütçenin sağlıklı ve sağlam olması için adımlar atıldığını ifade eden Ağbal, şunları söyledi:
"O dönem birçok şey yapılırken özel iletişim vergisi de kalıcı hale getirildi. Dolayısıyla sonraki yıllarda, yılına göre 1 milyar, 3 milyar, 4 milyar gibi vergi gelirle topladık. Bütün vergi gelirleri nasıl bütçenin havuzuna gidiyorsa bu gelirlerde bütçenin havuzuna geldi. Yani bu gelirler bir yerde çarçur edilmedi. Bu gelirler alınıp özel olarak bir yerde kullanılmadı. Bana göre 17-18 yıldır Türkiye ekonomisindeki en önemli başarı hikayelerden birisi, kamu mali disiplinin de sağlanan başarıdır. Artık ayağımız yorganımıza göre uzatıyoruz, çok dikkat ediyoruz bütçemize. Gelirimizi toplarken dikkatli topluyoruz, harcarken de dikkatli topluyoruz. Buradan toplanan gelirlerden çok daha fazla kaynak var. Yatırım tarafında, cari harcamalarımızda, personel harcamalarımızda kısaca deprem konusunda harcadığımız paralar, bu topladığımız özel iletişim vergisinden kesinlikle daha fazla. Hiç kimsenin bu konuda söyleyemeyeceği bir şey yok. Alnımız açık, gizlenecek, saklanacak bir şey yok. En güçlü olduğumuz alanlardan bir tanesi. Burada toplanan özel iletişim vergilerinden çok daha fazla kaynağı bütçeden ayırdık. Özel bir hesapta toplanıp harcanabilir miydi? Bu 1999 yılında da tercih edilmemiş, bütçenin havuzuna gelmiş ve oradan harcanmış. Onun için milletimiz rahat olsun."
'Bu anlattıklarımın hepsini AK Parti 17 yılda yaptı'
Ağbal, deprem konusunun çok boyutlu bir konu olduğunu belirterek, “Deprem öncesi risklerin yönetilmesi, gerekse deprem anında hızlı bir şekilde depreme müdahale edilebilmesi için çok güçlü bir kurumsal yapı çok güçlü bir insan kaynağı yapısı kurmanız lazım. Bunun için ne yapmanız lazım? Bu konularda görev yapacak kurumlar oluşturmanız lazım, bu kurumlar arasında iş bölümünü ve koordinasyonu sağlayacak düzenlemeler ve yapılar kurmanız lazım. Yine bu anlamda gerek depreme hazırlık gerekse deprem anında müdahale ilgili ulaştırma, haberleşme, sağlık alanında yapılacak müdahalelerle ilgili çok güçlü alt yapılar oluşturmanız lazım. Özellikle kamunun inşaatlarının yapımında deprem riski altında yapıların yıkılması veya depreme dayanıklı hale getirilmesi için bütçeler oluşturmanız lazım. Bununla ilgili gerekli finansal destekleri gerekli finansal yapılanmaları oluşturmanız lazım. Bu anlattıklarımın hepsini AK Parti 17 yılda yaptı. 17 yılda deprem riskine karşı olağan bir kurumsal yapı geliştirdi. Bugün AFAD Başkanlığımız daha önce merkez ve taşra arasında bağlantıları olmayan bir yapıdan AFAD gibi sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda birçok afete karşı aksiyoner bir kurum oluşturdu. Bu kurumun her bakından teknolojik alt yapısı güçlendirildi, bu kurumun gerek merkez teşkilatı gerekse taşra teşkilatında gerekli insan kaynağı istihdamı sağlandı. Bugün Elazığ depreminde de orada öncelikle milletimizin başı sağ olsun ama orada depremin ilk anından itibaren gerek AFAD’ın gerekse Kızılay’ın bu kadar seri bir şekilde müdahale etmesi, bu kadar kendilerine özgüvenli olması, teknolojiyi bu kadar yoğun bir şekilde kullanması tesadüf mü? Bunlar yılların birikimi, yılların çalışması” ifadelerini kullandı.
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