İmamoğlu, yapımı durdurulan metro hattının yeniden başladığını duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, durdurulan “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı” yapımının yeniden başlandığını duyurdu. İmamoğlu, çalışmalar için yapılan törende konuştu.
Durdurulan “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı” yapımı yeniden başlıyor. https://t.co/U41zokN3FN— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 3, 2020
Birgün’ün aktardığı habere göre İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
‘İhalenin güncellenmiş bedeli 2 milyar 340 milyona tekabül ediyor’
- Uzun zamandır yapımı durdurulmuş olan Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı” yapımını yeniden başlatıyoruz. Tabiri caizse bu inşaata sıfırdan başlıyoruz. İhalenin güncellenmiş bedeli 2 milyar 340 milyona tekabül ediyor. Bu hat sağlıklı tasarlansa o dönem finansman modeli oluşturulsaydı bugün 730 milyon liraya yakın fiyat farkı ile yüzleşmemiş olacaktık.
- Toplu ulaşımdaki memnuniyeti artırmak istiyoruz. İstanbul'un toplu ulaşımdaki İstanbullunun ihtiyaçları karşılamak istiyoruz. 30 Ağustos'ta başlattığımız kesintisiz ulaşım sistemi çok değerli bir noktaya ulaştı. Bu konuda zarar ederiz ama yapmalıyız dediğimiz bu hizmet, kâr eden bir duruma dönüşmüş durumda. Cumartesi günleri Yenikapı-Hacıosman hattında 8'li tren hizmetleri vererek yolcu taşımasını yüzde 33 artırmış olacağız."
- Metro İstanbul şirketimiz yolcuların alışkanlıkları üzerinden yola çıkarak mobil uygulamasını güncelledi. Daha sade bir uygulama ile İstanbullular metro saatlerini öğrenebiliyor. Aynı zamanda biz bu metro hatlarında yine iletişimi sağlama konusunda wifi ve diğer hizmetler konusunda bir çalışma sürdürüyoruz. Gelişmeleri sizlerle mutlaka paylaşacağız.
- Metrobüs hattının İstanbul için çok yoğun bir hat olduğunu biliyoruz. Buradaki ne yazık ki uzun zamandır yatırım yapılmamasından dolayı eskimişi bir filo ile hizmet sunuyoruz. Bunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma çabasındayız. Hem otobüs tercihi hem bunun finansmanıyla ilgili sona yaklaşmış durumdayız. Eskiyenlerin yerine 300 tane yeni otobüs alarak süreci destekleyeceğiz.
- Bütün üst geçitleri, yürüyen merdivenleri ve asansörleri gözden geçiriyoruz. Depreme dayanıklı ve sürdürülebilir verimli bir konuma gelmesi için hareket ediyoruz. Bu da ihmal edilen bir alanın rehabilitasyonu sürecidir
- Deniz ulaşımında söz verdiğimiz gibi deniz hatlarıyla ilgili ilgiyi artırmayı istiyoruz. Yüzde 3-4 seviyesinde toplu ulaşımdaki payı. Yeni seferler koyacağız. Adalar halkımıza bir müjde vermek istemiştik, 24 saat ulaşımı Adalar ile başlattık.
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