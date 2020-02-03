İmamoğlu, yapımı durdurulan metro hattının yeniden başladığını duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Uzun zamandır yapımı durdurulmuş olan Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı yapımını yeniden başlatıyoruz. Tabiri caizse bu inşaata sıfırdan başlıyoruz. İhalenin güncellenmiş bedeli 2 milyar 340 milyona tekabül ediyor” dedi.