Doktorun burnunu kıran saldırgan ilk duruşmada tahliye oldu

Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde randevulu hastalar olduğu için tahlil sonuçlarına bakmayan doktorun burnunu kıran Fırat Y. ilk duruşmada tahliye edildi. Dr. Altunpak, "Bu olay yüzünden görevimi yapmak istemiyorum" dedi.

Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde kendine bakmadığı iddiasıyla Doktor Burak Altunpak'a kafa atarak burnunu kıran saldırgan Fırat Y. ilk kez hakim karşısına çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın üzerine atılı suçun niteliğini dikkate alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

Sanık Fırat Y. mahkemedeki savunmasında "Karşı taraftan özür diliyorum. Kamu vicdanının beni tutuklattırdığını ancak insanlık vicdanının tahliye edeceğine inanıyorum" derken, Doktor Burak Altunparmak ise, "Bu olay yüzünden görevimi yapmak istemiyorum" diye konuştu.

Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fırat Y., şikayetçi Burak Altunpak ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşma sanık savunmasıyla devam etti.

'Refleks olarak kafa attım'

Özel hastanede olduğu muayene sebebiyle kanser riski taşıyan siğillerinin çıktığını öne süren sanık Fırat Y., "Yüksek oranda kanser riski oluşturduğu ve hemen ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ben de müştekinin görev yaptığı hastanede başka bir doktordan randevu alarak muayene oldum. Olay günü de sonuçlarımı göstermek için gitmiştim. Başka bir hasta bana sonuçlara saat 13.00'te bakılacağını söyledi. Beylikdüzü'nde işim olduğundan dolayı içerideki hasta dışarı çıkınca ben odaya girdim. Doktor Burak Altupak'a sonuçlarıma bakmasını söyledim. O da 'Çık çık' şeklinde söyledi. İnsan gibi konuşmasını, karşısında insan olduğunu söyledim. 'Kavga mı çıkarmak istiyorsun' şeklinde cevap verdi. Öyle bir niyetim olmadığını söyledim fakat o 'Yok yok sen kavga çıkarmak istiyorsun' dedi. Kapıyı sert bir şekilde çarparak dışarı çıktım, koridorda 20 metre kadar yürüdükten sonra doktor arkamdan gelip 'Gel lan buraya' gibi bir şey söyledi. Eliyle işaret yaptı ben de arkamı döndüm, müştekiye yöneldim. Kolumdan tutunca refleks olarak kafa attım. Doktor yere düşünce yardımcı olmak için arkasından ilerledim ama herkes oraya toplanınca korkup ayrıldım" iddiasında bulundu.

Saldırgan Fırat Y., "Karşı taraftan özür diliyorum. Kamu vicdanının beni tutuklattırdığını ancak insanlık vicdanının tahliye edeceğine inanıyorum" dedi.

'Düzgün konuşmasını söyledim'

Şikayetçi doktor Burak Altunpak ise randevulu hastalarının çok olduğunu ve sanığa öğleden sonra gelmesi gerektiğini söylediğini belirterek, "Sanık öğleden sonra işleri olduğunu ve gelemeyeceğini söyledi. Ben de randevusu olmadığı halde pazartesi gelirse bakabileceğimi söyledim. Bana 'Bakacağın iki kağıt parçası değil mi bakıp bir şeyler söyleyeceksin' dedi. Ben de düzgün konuşmasını, içerideki hastanın her şeye şahit olduğunu söyledim" diye konuştu.

'Ev adresimi biliyor, endişeliyim'

Sanığın kendisine küfür ettiğini söyleyen Altunpak, Fırat Y.'nin kapıyı çarparak dışarı çıktığını ifade etti.

Hasta muayenesinden sonra odasından dışarı çıktığını dile getiren Altunpak, "Sanığa 'Gelir misin bir güvenliğe gidelim' dedim, sanık bana kafa attı. Sanığın dediği gibi kolunu tutmadım, sadece koluna dokunarak güvenliğe gidelim dedim. Burnum kırıldı, gözümü açamadım. Bu olaydan dolayı hastaneye gidip görevimi yapmak istemiyorum. Sanığın annesi olduğunu beyan eden kişi 3 gün önce bana mesaj attı, iletişim bilgilerimi ev adresimi bilmektedirler bu nedenle endişeliyim. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

'Doktora küfür etti'

Tanık olarak dinlenen Sevda Demir ise olay günü muayene olmak için hastaneye gittiğini ifade ederek "Sanık elinde dosya ile gelerek bekleyemeyeceğini söyledi. Doktor Bey de hastaları olduğunu öğleden sonra bakacağını söyledi. Sanıkta beklemeyeceğini işi olduğunu söyledi. Doktor reddedince sanık 'Sizin gibi adamları buraya oturtmuşlar' dedi. Doktor Bey düzgün konuşmasını isteyince sanık küfür edip dışarı çıktı. Doktor bana 'Bir dakikaya geleceğim' diyerek dışarı çıktı, dışarıda olayı ben görmedim. Odadan çıktığımda Doktor Bey'in burnunu tuttuğunu gördüm" şeklinde konuştu.

Adli kontrolle tahliye

Taraf avukatları yazılı beyanda bulunmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanığın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme taraf avukatlarının yazılı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi Genel Cerahi Bölümü'nden Asistan Doktor olarak görev yapan Burak Altupak'ın 3 Ocak 2020 tarihinde hasta muayene ettiği sırada Fırat Y.'nin hekimden elindeki tıbbı dosyalara bakmasını istediği anlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede hekimin, randevulu hastaya baktığını söylemesi üzerine sanık Yetkin'in ısrar ettiği ve Doktor Altunpak'ın da öğleden sonra gelmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Fırat Y.'nin Beylikdüzü'nden geldiğini belirterek dosyaya bakması için ısrar ettiği ve doktorun tekrar reddetmesi üzerine şüphelinin doktora küfür ederek dışarı çıktığı anlatıldı. İddianamede doktorun beyaz kod tutmak amacıyla dışarı çıktığı sırada, sanık tarafından görüldüğü ve sanığın doktora kafa attığı aktarıldı. İddianamede doktorun burnunun kırıldığı ve kemik kırığının basit tıbbi bir müdahale ile giderilmeyecek ölçüde olduğu belirtildi.

İddianamede sanık Fırat Y. hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "Yüzde sabit iz oluşturacak şekilde ağırlaşmış yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.