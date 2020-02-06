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14:02 06 Şubat 2020
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    Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane

    Pegasus Genel Müdürü'nden kaza açıklaması

    © DHA /
    Türkiye
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    Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından açıklamalarda bulundu. "Şirketimizin yıllık bazda skorları AB standartları üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk varsa pas geçmeleri için uyarılıyor" diyen Nane, "Bize düşen yaraların sarılması için gereğini yapmaktır" ifadelerini kullandı.

    Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane'nin açıklamaları şöyle:

    - Kazanın meydana gelmesinden sonra 18.36’da bizim kendi kaza yönetmeliklerimiz doğrultusunda benim başkanlığımda 18 kişilik bir ekip toplanmış ve kazayı sevk ve idareye başlamıştır.

    - Uçakta 177 yolcumuz, 6 mürettebatımız toplam 183 kişi vardır. Maalesef üç vefatımız oldu. 180 misafirimiz, kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. Biraz önce gelmeden saat 13,00 itibariyle bu 180 hastaneye sevk edilen misafir ve çalışanlarımızın 56 tanesi evlerine gönderildi.

    - Şirketimizin yıllık bazda skorları AB standartları üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk varsa pas geçmeleri için uyarılıyor. Bu uygulamalar sözde değildir. Uçaklarımız genç uçaklardır. Bakımları birebir regülasyonlarla uyum içinde takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bundan sonraki işimiz yara sarma dönemidir. Bu acıdan elimizden geleni yapmayı kendimize görev olarak edindik.

    'Üç ayrı kriz merkezi kuruldu'

    - Dün akşam itibariyle baktığımızda üç ayrı kriz merkezi kurulmuştur. Kriz merkezlerini il valilerimiz yönetmiştir. Gece sayın İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya’nın açıklamasıyla 03.30 itibariyle Sabiha Gökçen’deki kriz masası dağıtılmış, 04.00 itibariyle operasyonlara başlanmıştır. Bu zorlu süreç bizler kadar tabi ki yaralanan misafirlerimiz, çalışanlarımız ve vefat eden yolcularımızın yakınları için zor bir süreçtir. Biz bu süreci en etkin şekilde atlatabilmek için otoritelerle birebir irtibatlı çalıştık.

    - O nedenle de sivil havacılık regülasyonları olan ve çok katı şekilde yönetilen sektördür. Kaza gerçekleştiği andan itibaren komite otoriteleri geçer. Ve onların yönetiminde bilgi akışı yapılmaktadır, buna ilk açıklama da dahildir. Bizim şirket olarak açıklama yetkimiz yoktur.

    'Raporun çıkmasını bekliyoruz'

    - Biliyorum aklınızda tonlarca, onlarca soru var. Bu kaza nasıl neden oldu diye. Hali hazırda ulaştırma bakanlğımıza bağlı, kara araştırma inceleme kurulu yetkilileri çalışmalarını devam ettirmekte. Dün gece 02.00 gibi devreye girdiler, kara kutular alındı, emniyet altına konuldu. Ve onların deşifre çalışmaları başlatıldı. Hep birlikte raporun çıkmasını bekliyoruz.

    - Biz de Pegasus Havayolları olarak kurulduğumuz günden beri kuralları bire bir şekilde uymakta ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. İşe alım sürecinden bagaj sevkine kadar geçen tüm yolculuğu kapsamaktadır. Ve tüm bu süreç Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’müzün yayınladığı kanun, yönetmelik ve regülasyonlar doğrultusunda yapılmaktadır.

    - Şirketimizin yıllık bazdaki skorları Avrupa Birliği standartlarından yüksektir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devretmek için teşvik edilmektedir. Bu uygulamalarımız sözde değildir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl denetlenmektedir. Uçaklarımız 5.3 yaş ortalamasıyla teknik ortalaması yüksek, genç uçaklardır. Ve bu uçaklarımızın bakımları regülasyonlarla uyum içinde takip edilir. Bu tür olaylar birçok faktörün bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Kaza araştırma sürecinde çıkacak her türlü geliştirme ve iyileştirmeyi yerine getireceğimizi peşinen taahhüt ederiz. Kimsenin bu noktada şüphesinin olmaması gerekmektedir.

    - Buraya gelmek hiç kolay değil. Özellikle can kaybının, hasarların, yaralanmaların olduğu bir noktada çıkıp konuşmak hiç kolay değil. Ama bundan sonraki ana işimiz bu yaraları sarmak için bize düşen ne görev varsa yapmaktır. Ekiplerimiz sürekli vefat eden ailelerimizin, hastanedeki yaralılarımızı kontrol etmektedir ve 24 saat mantığıyla çalışmaktadır. Süreç ilerledikçe, gelen bilgiler bizlere de iletilecek ve sizlerle de resmi sitelerden paylaşılacaktır. Ben bu süreçte bize destek olan tüm kamu kuruluşlarına, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, tüm alan yetkililerimize, ulaştırma bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

    Dün Sabiha Gökçen Havaalanında pistten çıkan ve 3 parçaya ayrılan uçakta 3 kişi hayatını kaybetmişti. 

    Etiketler:
    Kaza, Sabiha Gökçen Havaalanı, Sabiha Gökçen, Mehmet Nane, Pegasus Havayolları, Pegasus
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