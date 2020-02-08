Rus heyet İdlib için Ankara'da

Rus heyet Dışişleri Bakanlığı'nda askeri ve diplomatik görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüşmelerde Soçi'de imzalanan İdlib muhtırası ele alınacak.
Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.
Rusya'dan Ankara'ya gelen heyet Dışişleri Bakanlığı'nda Türk diplomatlarla bir araya gelecek.
Rus heyet Dışişleri Bakanlığı'nda askeri ve diplomatik görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüşmelerde Soçi'de imzalanan İdlib muhtırası ele alınacak.
Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.
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