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14:17 10 Şubat 2020
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    Türkiye'den Azerbaycan'a tebrik: Seçimlerin demokratik ilkeler ve şeffaflık içinde gerçekleştirilmesi takdire şayan

    © AFP 2019 / Tofik Babayev
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da düzenlenen milletvekili seçimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i tebrik etti.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan’a hayırlı olmasını diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

    Seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi’nin tebrik edildiği açıklamada, "Seçimlerin tüm ülke çapında huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

    Açıklamada, "Azerbaycan makamlarının seçimlerin demokratik ilkeler ve şeffaflık standartları içinde gerçekleştirilmesi için başından beri gösterdikleri gayretlerin ve Azerbaycan halkının seçim sürecinde sergilediği olgunluğun takdire şayan olduğunu değerlendiriyoruz" ifadesi yer aydı.

    Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın 1314 adayın yarıştığı seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izledi.

    Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Penahov, seçimlerin ardından düzenlediği basın toplantısında, 125 seçim bölgesinden 118'de en fazla oy alan adayların belirlendiğini, 7 seçim bölgesinde ise henüz belirlenmediğini açıkladı.

    ​​İlk sonuçlara göre Aliyev'in partisi 65 sandalye kazandı

    Penahov'un 118 seçim bölgesiyle ilgili açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu YAP, Milli Meclis'te 65 sandalye kazandı. 

    Sonuçlara göre 43 bağımsız aday milletvekili olurken, Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kurtuluş Partisi, Bütöv Azerbaycan Halk Cephesi Partisi, Anavatan Partisi, Vahdet Partisi, Vatandaş Birliği Partisi ile Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye kazandı.

    7 bölgedeki sonuçlar araştırılacak 

    Penahov, 7 seçim bölgesinde gerçekleştirilen seçimle ilgili ciddi şikayetlerin bulunduğunu, bu bölgelerle ilgili sonuçların araştırmalar yapıldıktan sonra açıklanacağını belirtti.

    Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 47.81 oldu.

    Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için dün 6. kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarışmıştı.

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı.

     

     

    Etiketler:
    açıklama, Seçimler, Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Türkiye
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