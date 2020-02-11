İBB'den istifa eden Yeşim Meltem Şişli ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yeşim Meltem Şişli ve eski Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar tarafından aralarında İSMEK bölge sorumlularının da yer aldığı 19 kadına hakaret edildiği iddiasına ilişkin, şikayetçilerin avukatı Ferah Yıldız'ın yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Yeşim Meltem Şişli, savcılığa ifade verdi.

Twitter Başörtülü kadınlara hakaret ettiği ileri sürülen Şişli, İBB'deki görevinden istifa etti Şişli ifadesinde 17 Temmuz 2019 tarihinde İBB'de göreve başladığını, 6 daire başkanlığı ve 18 müdürlükten oluşan birimin sorumlusu olarak görev yaptığını belirti.

Hakkındaki iddialara dayanak olan İSMEK bölge sorumluları ile 19 Ağustos 2019'daki toplantıya değinen Şişli, "Bu toplantı da diğer toplantılar gibi idarenin verimliliği, işleyişi, bütünlüğü, yerindeliği gibi hususların ele alındığı bir toplantıdır. Toplantıya 20 İSMEK Bölge Sorumlusu, Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca ve toplantı tutanağını düzenleyen ve halen benimle birlikte raportör olarak görev yapan Osman Çağrı Akgül vardı" dedi.

Asistanı olarak görev yapan Osman Çağrı Akgül'ün dinlenilmesini talep eden Şişli, savcılığa verdiği ifadede kendisiyle ilgili iddialara ilişkin şunları söyledi:

'Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım'

"Ben kesinlikle toplantının hiçbir aşamasında Ali Koca Bey'e, 'Ne kadar şanslı adamsınız, evde kadın burada kadınlarla çalışıyorsunuz, ne kadar şanslı adamsınız' şeklinde bir söz sarf etmedim. Bölge sorumlularına diksiyonlarının kötü olduğunu, kapasitelerinin iyi olmadığını ve yönetici vasfına haiz olmadıklarına ilişkin herhangi bir şey söylemedim. Giyim kuşamları ve aksesuarları ile ilgili herhangi bir şey söylemedim. Yine bekar olan İSMEK bölge sorumlularının belediyedeki itfaiye personeli ile buluşturulup, tanıştırılıp kaynaştırılması şeklinde bir ifadem olmadı. Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım. Toplantıdan sonra İSMEK bölge sorumlularından hiçbirisiyle görüşmedim. Kimseyle herhangi bir temasım olmadı. Benim görev yaptığım dönemde benim altımda İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, onun altından Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü, onun altında Genel Koordinatör ve Genel Koordinatör Yardımcıları ve daha sonra Bölge Sorumluları yani şikayetçiler görev alıyorlardı. Yani İSMEK bölge sorumluları ile yapmış olduğum toplantı benim görevim çerçevesinde icra etmiş olduğum bir faaliyettir."

Daha önceki görev yaptığı yerlerde de başörtülü insanlarla birlikte çalıştığını belirten Şişli, "Ancak hiç kimseyle din, dil, ırk, inanç, giyim, kuşam gibi hususlarda tartışmadım ve kimseyi de tartıştırmadım. Ben gelenek ve göreneklerine bağlı olarak yaşayan bir insanım. T oplantıdan 5-6 ay sonra basında bu şekilde haberler çıkınca yönetime dilekçe vererek teftiş incelemesi talep ettim. Yani kendi kendimi ihbar ettim. Böyle bir şey yapmış olsaydım müfettiş istemezdim. Teftiş ve soruşturma süresince personelime rahat ulaşsınlar ve soruşturma rahat yürüsün diye görevden uzaklaştırılmamı içeren dilekçemi Büyükşehir yönetimine sundum. Talebim doğrultusunda bugün itibariyle yönetim beni görevimden uzaklaştırdı" dedi.

"Ben gerçekten masumum" diyen Şişli ifadesini şöyle sürdürdü: "Yönetimdeki arkadaşlar ile öpüşerek salondan ayrıldık. Buna ilişkin toplantı odasının çıkış kapısının gösteren kamera görüntüleri mevcuttur. Onları avukatlarım ibraz edecekler. Toplantı salonunun içine ilişkin kamera görüntüleri mevcut olmadığından ibraz edemiyoruz."

Yolsuzluk iddiaları

Şişli kendisinden şikayetçi olan isimlerle ilgili yürütülen ve şikayetçilerin işten çıkarılıp haklarında suç duyurusunda bulunulmasına kadar giden süreci ise şöyle anlattı:

'Şikayetçilerin iddiaları nedeniyle basında adeta linç edildi'

"Müştekiler belediyenin bağlı şirketi olan İSPER A.Ş. bünyesinde istihdam edilmişlerdir. Özlük haklarını İSPER A.Ş. düzenlemektedir. Onlara yönelik herhangi bir disiplin amirliği pozisyonum yoktur. 5 Kasım 2019 tarihi itibariyle okullarda kurs kayıtlarında para toplandığı yönünde CİMER'e yapılan bir müracaat Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne gelince konu hakkında bir ön inceleme yapılmış. İlgili okul müdürü ile mesele konuşulduğunda bu durumun her okul bünyesinde yapıldığı, hatta dışarıda özel kursiyerlerden 4 bin 5 bin lira alındığı, İSMEK bünyesinde alınan 400 TL'nin önemli bir para olmadığı, bunu yönetimin de bildiği belirtilince mesele idari tahkikat yapılması için İSPER A.Ş.'ye bildirilmiş. İSPER A.Ş.'de kendi bünyesinde yaptığı soruşturma neticesinde 20 Bölge Sorumlusu ve kursiyerden ücret talep eden ilgili okul müdürünün iş akdi İş Kanunu'nun 25/2-e maddesi gereğince feshedilmiş. İş akdinin feshi sürecinde benim herhangi bir tasarrufum olmamıştır."

Şişli'nin avukatları ise konuyla ilgili özet olarak şunları belirtti:

"Olayın gerçekleştiği iddia edilen tarihten 6 ay sonra müvekkilimin bahsettiği yolsuzluk olarak özetleyebileceğimiz işlemler nedeniyle iş akitleri feshedilen şahısların aynı gün toplu bir şekilde bu suç duyurusunu yapmış olmasına Cumhuriyet Başsavcılığınızın dikkatini çekmek istiyorum. Her ne kadar kadın beyanı esastır şeklinde yargı uygulamaları olsa da müvekkilim de bir kadındır. Ve şikayetçilerin iddiaları nedeniyle özellikle basında adeta linç edilmiştir. Hakkında 'Ahlaksız kadın' başlığı dahil atılabilmiştir. Oysa mevcut dosyada yolsuzluk nedeniyle işten atılan şikayetçilerin birbiri ile benzer ancak çelişkiler ile dolu ifadeleri dışında hiçbir somut delil yoktur."