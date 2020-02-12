750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı

Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Ankara’ya yılda 10 milyon turist getirecek" dediği ve milyarlarca lira harcayarak yaptırdığı Ankapark'ın kapısına kilit vuruldu.

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre, 20 Mart 2019'daki açılışından 6 ay sonra sıkıntılar yaşamaya başlayan Ankapark'a bilet ücretleri düşürülmesine rağmen ilgi olmadı.

Parkı yıllık 26 milyon 400 bin liraya ve 29 yıllığına kiralayan şirket, işçilerine maaş ödeyemez hale geldi.

Habere göre, demir yığını haline dönüşen Ankapark'a gelen giden olmayınca gişeler kapatıldı, parkın girişine de bariyerler çekildi. 100'ü aşkın personel ise işten ayrıldı. Bir bekçi dışında kimse kalmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir süre önce yaptığı açıklamada "Ankapark 750 milyon dolara mal oldu, batıyor” demişti.