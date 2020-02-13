'Robin Hood' bu kez Diyarbakır'da: Mahallelinin 12 bin 500 liralık bakkal borcunu ödedi

Türkiye'nin birçok ilinde veresiye defterlerini sili, vatandaşlara para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı. Kentteki bazı bakkalları gezen hayırsever, toplam 12 bin 500 liralık borcu sildirdi.

Türkiye'nin birçok ilinde ortaya çıkarak vatandaşlara yardım eden gizemli hayırsever, veresiye defterlerini kapatıp vatandaşlara para dağıtmaya devam ediyor.

Son olarak Diyarbakır'da ortaya çıkan 'Robin Hood', Yenişehir ilçesi Fiskaya mahallesindeki Mehmet Kızılhan’ın bakkalına uğrayarak vatandaşların 12 bin 500 liralık borç defterini sildi.

"Biri geldi, bu mahallenin borçlarının hepsini sileceğini söyledi. Defterimi kontrol etti, toplam 12 bin 500 lira paramı peşin verdi, borç kağıtlarını yırtıp aldı. Kim buraya borcunu ödemeye gelirse borçlarının silindiğini söylüyorum, herkes 'Allah ondan razı olsun' diyor. Kiminin borcu 500 lira, kiminin 100 lira, hepsini sildi."

Borcu olan vatandaşlardan İrfan Yapan, "Geçen camiye gittim, millet birinin gelip mahallenin borçlarını sildiğini söyledi, ben inanmadım, gelip sordum 'Borcum ne kadar' diye. Bakkal, borcumun olmadığını söyledi. Ben bu yaşıma kadar ilk kez böyle bir şey gördüm. Şeker, yağ, çorba gibi şeyler almıştım, o adamı görürsem çok teşekkür edeceğim" diye konuştu.

Esrarengiz hayırseveri gören berber Adnan Katmer, borcu sildiren vatandaşın uzun boylu, esmer biri olduğunu söyledi. Katmer, "Geçenlerde bir yardımsever gelip burada vatandaşlarımızın borçlarını sildi, Allah ondan razı olsun. Uzun boylu, esmer biriydi. Vatandaşların borcunu silenden Allah razı olsun" dedi.