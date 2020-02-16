Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Ölen Özgür Duran'ın akrabası konuştu

Konya'da şiddete maruz kalan Ayşe Dırla'ya yardım etmek isterken çıkan arbedede Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in davasında olayın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Duran'ın kuzeni B.D., "Olay sonrası Ayşe beni aradı, 'Özgür bana yardıma gelen çocuğu yatırıp dövdü, çocuk giderken yeniden saldırdı. İkisi de yere düştü" dedi.

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, Antalya'dan 3 çocuğu ve eşini terk ederek Özgür Duran ile birlikte önce Eskişehir'e daha sonra Konya'ya kaçan Ayşe Dırla'nın çelişkili ifadelerini çürüten ifadenin detaylarına ulaşıldı.

Özgür Duran'ın amcasının oğlu olan ve olay akşamı Ayşe Dırla ve Duran'ın yaşadığı evde bulunan B.D.'nin Eskişehir'de ifadesi alındı.

Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan B.D., Özgür ile Ayşe'nin Eskişehir'de yanına geldiklerini daha sonra onların Konya'da kiraladığı evde bir süre kaldığını belirterek olay akşamı yaşananları bütün detaylarıyla anlattı.

© DHA / Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu: 19 suç kaydı olması bir insanı kötü yapmaz B.D. "Özgür ile Ayşe evde sürekli tartışıyordu. Olayın yaşandığı akşam Özgür alkol almıştı. Ayşe ile yine tartıştıktan sonra Ayşe'yi odaya kapatıp darp etti. Yüzü yumruklanan Ayşe odadan çıkıp 'ben sürekli dayak yediğim evde daha fazla duramam' diyerek evden çıktı. Daha sonra da evden Özgür çıktı. Evde sürekli tartışmalar ve kavgalar yaşandığı için bende çıkıp Eskişehir'e gittim" dedi.

Eskişehir'e giderken Ayşe Dırla'nın kendisini aradığını anlatan B.D.,şunları söyledi:

"Ayşe olayın nasıl geliştiğini bana telefonda anlattı. Evden çıktıktan bir süre Özgür'ü parka çağırmış. Özgür kendisine bağırırken bir genç yardım etmek için yanlarına gelmiş. Genç (Kadir) 'abi neden ağlatıyorsun kadını?' demiş. Özgür de 'sana ne lan benim karım' demiş. Ayşe de 'ben eşiyim' demiş. Genç (Kadir) geri dönüp giderken Özgür arkadan saldırmış. Yere yatırıp genci darp etmiş. Daha sonra kalkıp kaçmaya çalışırken Özgür gencin boğazını sıkmış. Bu sırada ikisi de yere düşmüş. Ayşe telefonda bu sırada Özgür'ün kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Özgür, işsizdi çalışmıyordu. Yanlarında bir miktar paraları vardı. O parayla geçimlerini sağlıyorlardı."