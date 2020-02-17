Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Aydın: Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında İstanbul'da bir AVM'de program düzenledi.

'Elektronik sigara, tek tip paket, pasif içicilik, dumansız kampüs hareketi ve sigaranın insan vücuduna zararları' başlıklarıyla gerçekleştirilen programda konuşan Doç. Dr. Mustafa Aydın, şunları söyledi:

'Zamlar ve tek tip sigara paketi uygulamasının ciddi etkileri oldu'

"Tütün ve tütün mamullerine karşı yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıktığı zaman Türkiye'de ortalama 30 milyon civarında sigara içen insan vardı. Yapılan uygulamalar ve konulan kanunlar, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, yapmış olduğumuz konferanslar ve seminerler sonucunda sigara içenlerin sayısı 20 milyon seviyelerine düştü. Yani 10 milyon insan sigarayı değişik vesilelerle bıraktı.

Yapılan zamlar, insan sağlığına yapmış olduğu zararların bütün mecralarda yer alması, cezaların arttırılması ve tek tip sigara paketi uygulaması gibi etkenlerin halkımızın üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Her geçen gün daha çok insan sigarayı bırakmaya çalışıyor. Fakat maalesef bazı kuruluşlar özellikle kafeler, restoranlar ve eğlence yerleri hala daha belli bir saatten sonra kapalı alanlarda sigara içtiriyorlar. Yani yasa delinip ihlal ediliyor. Bunun için etkinlikleri çoğaltarak halkın duyarlılığını arttırmak gerekiyor.”

Halkın sigara konusunda bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu ve bu yüzden de yapılan mücadelenin bitmemesi gerektiğini ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"İnsanların hayatı üzerinden ekonomik girdi yapmaya çalışan bir kesim her zaman olacak. Buna karşı da bir zihniyet hep mücadele içinde olacaktır. Biz dünyada sigaranın sigara molekülünün tamamen yok olacağına inanarak çalışıyoruz ama bunun çok zor olduğunu biliyoruz. Çünkü karşımızda o düşman hep çalışmaya devam ediyor. O yüzden çalışmalarımız hiç bitmiyor bitmeyecek de.”