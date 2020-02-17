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12:38 17 Şubat 2020
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    mutluluk

    Mutlu olanlar yüzde 52.4'e geriledi

    © Flickr /
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    Mutlu olduğunu belirten 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılındaki yüzde 53.4 düzeyinden, 2019 yılında 1.0 puan düşüşle yüzde 52.4'e geriledi. Bu dönemde mutsuz olduğunu belirten bireyler de yüzde 12.1'den 1.0 puan artışla yüzde 13.1'e yükseldi.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması' verilerine göre, mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı, 2018 yılında yüzde 49.6 düzeyindeyken, 2019 yılında yüzde 47.6'ya geriledi. Kadınlarda ise bu oran değişmeyerek yüzde 57.0 oldu.

    Genel mutluluk düzeyi
    © Fotoğraf : TÜİK
    Genel mutluluk düzeyi

    Araştırma sonuçlarına göre, evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 55.6 düzeyindeyken, evli olmayanlarda bu oran, yüzde 45.1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 50.6'sının, evli kadınların ise yüzde 60.2'sinin mutlu olduğu gözlendi.

    Cinsiyete göre mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı
    © Fotoğraf : TÜİK
    Cinsiyete göre mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı

    65 yaş ve üzeri en mutsuz

    Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2018 yılında yüzde 61.2, 2019 yılında ise yüzde 58.5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.

    En düşük mutluluk oranı ise 2018 yılında yüzde 47.8 ile 45-54 yaş grubunda,  2019 yılında yüzde 48.7 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.

    Yaş grubuna göre mutluluk düzeyi
    © Fotoğraf : TÜİK
    Yaş grubuna göre mutluluk düzeyi

    Bir okul bitirmeyenler en mutlu

    Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 55.4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü.

    Bunu sırasıyla; yüzde 52.7 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52.3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 51.8 ile ilkokul mezunu ve yüzde 50.8 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler izledi.

    Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi
    © Fotoğraf : TÜİK
    Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi

    En çok 'aile' mutlu ediyor

    Taksim, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, kalabalık
    © AA / Onur Çoban
    İstatistiklerle gençlik: Dörtte biri ne eğitimde ne istihdamda, mutluluk oranı son 16 yılın en düşük seviyesinde
    Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 74.1 olurken bunu sırasıyla; yüzde 12.8 ile çocuklar, yüzde 3.8 ile kendisi, yüzde 3.7 ile eş, yüzde 2.5 ile anne/baba ve yüzde 1.6 ile torunlar izledi.

    Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 69.9 olurken bunu sırasıyla; yüzde 14.3 ile sevgi, yüzde 9.2 ile başarı, yüzde 4.2 ile para ve yüzde 2.1 ile iş takip etti.

    Yüzde 70 gelecekten umutlu

    Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 70.0 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 69.0 iken kadınlarda bu oran yüzde 70.8 oldu.

    Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu  beyan edenlerin oranı yüzde 75.5 olurken bunu sırasıyla yüzde 72.2 ile ulaştırma, yüzde 67.1 ile sağlık, yüzde 61.1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54.8 ile eğitim ve yüzde 53.5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

    Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi
    © Fotoğraf : TÜİK
    Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi

    Yaşam memnuniyeti araştırması bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek, memnuniyet düzeylerinin zaman içindeki değişimini takip etmek amacıyla, 2003 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştiriliyor. 

    Etiketler:
    Aile, Okul, mutluluk, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK
    Topluluk kurallarıTartışma
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