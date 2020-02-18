Osman Kavala hakkında gözaltı kararı

İstanbul Başsavcılığı, bugün beraatına ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini açıkladı

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Osman Kavala hakkında "Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs" suçundan yürütülen başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındığını ifade edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."

© AA / İstanbul Başsavcılığı tarafından Osman Kavala hakkında yapılan açıklama

İtiraz edileceği açıklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada mahkemeye süre tutum dilekçesi sunarak, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından karara itiraz edeceklerini kaydetmişti.