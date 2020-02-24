Kavga çıkınca İstiklal Marşı’nı okudu

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Kurtuluş Gecesi düzenledi.
Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ile Atilla Yılmaz’ın sahne aldığı Merkez Spor Kompleksi’ndeki gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ile Ülkü Ocaklar İl Başkanı Hüseyin Kayış birer konuşma yaptı.İstiklal Marşı’nı okumaya başladı ancak taraflar kavga etmeye devam etti. Tarafları polisler güçlükle ayırdı.
Kavganın ardından sahneye ilk çıkan Atilla Yılmaz oldu. Yılmaz, sevilen şarkılarını peş peşe seslendirirken, parçalarını zaman zaman hayranlarıyla birlikte söyledi.
Yılmaz’ın ardından Ölürüm Türkiye’m türküsü ile sahne alan Mustafa Yıldızdoğan, geceyi organize edenlere ve salonu dolduranlara teşekkür etti.
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