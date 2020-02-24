Ceren Damar'ın katilinin avukatı Bıçak: Adalet Bakanlığı yanıltıldı

Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren'in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak istismarı sürdürdüğü, müvekkilini tehdit ettiğini iddia etmesi ve Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle Bıçak'a karşı kamuoyunda büyük tepki oluştu.

Ankara Barosu Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar verirken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır' sorusu, uzun süre hukuk dünyasını meşgul etmiş; nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

'Eleştirileri haklı bulmuyorum, durduk yere hiçbir zaman cinayet işlenmez'

Kanal D'de Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül'ün sunduğu 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programa telefonla bağlanarak hakkındaki eleştirilere yanıt veren avukat Bıçak, şunları söyledi:

"Eleştirileri haklı bulmuyorum. Eleştiriler tek taraflı, yanlı eleştiriler. Biraz avukatlık mesleğini bilmek lazım. Ben bu olayın tanığı değilim. Olayın taraflarını tanımıyorum. Durduk yere hiçbir zaman cinayet işlenmez."

Odatv'nin aktardığı habere göre Bıçak, "Ceren Damar, şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı" sözlerinin ise kendisine ait olmadığını savundu.

Hakan Ural, "Adalet Bakanımız, Barolar Birliği, sizin şahsınızda yaptığınız savunmaya çok ağır eleştiriler getirdiler" diyerek, Bıçak'a konu hakkındaki düşüncelerini sorduğunda; Bıçak algı oluşturularak Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın yanıltıldığını öne sürdü.

'Vicdanım çok rahat, görevimi layıkıyla yaptım'

Bıçak, "Ben savunmamı yazılı olarak hazırlayıp çıktım. 60 sayfalık bir savunma. Adalet Bakanımız benden bu savunmayı istemedi. TBB başkanımız da bu savunmayı benden istemediler. Kamuoyunda bir algı oluşturulmuştur, bu algıya dayanarak açıklama yapmışlardır diye düşünüyorum” dedi.

Bıçak'ın söz konusu sözlerine Nur Tuğba Algül, "Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?" diyerek sitem etti.

Bıçak, "Vicdanınız rahat mı" sorusuna da, "Vicdanım çok rahat. Görevimi layıkıyla yaptım" yanıtını verdi.