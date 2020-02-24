Kayıt
16:01 24 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Ceren Damar'ın katilinin avukatı Bıçak: Adalet Bakanlığı yanıltıldı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 119
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104146/47/1041464761.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002241041465672-ceren-damarin-katilinin-avukati-vahit-bicak-adalet-bakanligi-yaniltildi/

    Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren müvekkilini savunurken kullandığı ifadeler tepki çeken avukat Vahit Bıçak, Adalet Bakanlığı'nın algı oluşturularak yanıltıldığını savundu. Bıçak, "Vicdanım çok rahat. Görevimi layıkıyla yaptım" dedi.

    Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

    Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren'in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak istismarı sürdürdüğü, müvekkilini tehdit ettiğini iddia etmesi ve Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle Bıçak'a karşı kamuoyunda büyük tepki oluştu. 

    Ankara Barosu Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar verirken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır' sorusu, uzun süre hukuk dünyasını meşgul etmiş; nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

    'Eleştirileri haklı bulmuyorum, durduk yere hiçbir zaman cinayet işlenmez'

    Kanal D'de Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül'ün sunduğu 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programa telefonla bağlanarak hakkındaki eleştirilere yanıt veren avukat Bıçak, şunları söyledi:

    "Eleştirileri haklı bulmuyorum. Eleştiriler tek taraflı, yanlı eleştiriler. Biraz avukatlık mesleğini bilmek lazım. Ben bu olayın tanığı değilim. Olayın taraflarını tanımıyorum. Durduk yere hiçbir zaman cinayet işlenmez."

    Odatv'nin aktardığı habere göre Bıçak, "Ceren Damar, şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı" sözlerinin ise kendisine ait olmadığını savundu.

    Hakan Ural, "Adalet Bakanımız, Barolar Birliği, sizin şahsınızda yaptığınız savunmaya çok ağır eleştiriler getirdiler" diyerek, Bıçak'a konu hakkındaki düşüncelerini sorduğunda; Bıçak algı oluşturularak Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın yanıltıldığını öne sürdü.

    'Vicdanım çok rahat, görevimi layıkıyla yaptım'

    Bıçak, "Ben savunmamı yazılı olarak hazırlayıp çıktım. 60 sayfalık bir savunma. Adalet Bakanımız benden bu savunmayı istemedi. TBB başkanımız da bu savunmayı benden istemediler. Kamuoyunda bir algı oluşturulmuştur, bu algıya dayanarak açıklama yapmışlardır diye düşünüyorum” dedi.

    Bıçak'ın söz konusu sözlerine Nur Tuğba Algül, "Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?" diyerek sitem etti.

    Bıçak, "Vicdanınız rahat mı" sorusuna da, "Vicdanım çok rahat. Görevimi layıkıyla yaptım" yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Nur Tuğba Algül, Eleştiri, Türkiye Barolar Birliği, Cinsel saldırı, Ankara Barosu, Hakan Ural, Kanal D, Ağırlaştırılmış müebbet, İfade, Soruşturma, Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, Avukat, Savunma, Cinayet, Hasan İsmail Hikmet, Ceren Damar, Ceren Damar Şenel, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ‘Karnaval’ sözcüğü Portekizce ‘elveda et’ anlamı olan Carne Vale’den gelir.
    Rio Karnavalı’ndan rengarenk görüntüler
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet