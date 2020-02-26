Pekcan'dan domates açıklaması: Zaten uygulama DTÖ kurallarına uygun değil ama evet sağ olsunlar 200 bine çıkardılar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya’nın domateste Türkiye’den ithalat kotasını 150 binden 200 bin tona çıkarmasıyla ilgili, "Zaten yapılan uygulama DTÖ kurallarına uygun değil ama evet sağ olsunlar 200 bine çıkardılar, herhalde şimdi devam edecek" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pekcan, Rusya’nın domateste Türkiye’den ithalat kotasını 150 binden 200 bin tona çıkarmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Esasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak Rusya’nın bu yapmış olduğu uygulama yanlış, doğru değil. Kotayı 'rotatif kota' olarak uygulamıyorlar. Bazı ürünlerde, ülkelerle anlaşmanızda da yıllık kota uygulayabiliyorsunuz ama yıldan yıla rotatif olarak her sene 150 bin olabilir ama ‘doldu, bu yıl bitti’ bu normalde olmaması gereken bir uygulama maalesef oldu. Buna en üst düzeyde gerek bakanlığımız, gerek tarım bakanlığımız yakinen takip ettik.

Sürekli işbirliği, koordinasyon halindeydik, oradaki ticaret müşavirlerimiz, ihracat genel müdürümüz, uluslararası anlaşmalar genel müdürlüğümüz, bakan yardımcılarımız sürekli devredeydi, evet onandı. Biz tüm ihracatçı birliklerimizle de gün gün kotanın tonaj, tonaj 139’a geldi, 140’a, 141’e, 150 binde dolacağını bilerek gitti ihracatçılarımız. Biz uyardık, onlar da bunu beklemiyorlardı, Rusya’nın hemen bunu açmasını bekliyorlardı. Biz de öyle bekliyorduk. Zaten yapılan uygulama DTÖ kurallarına uygun değil ama evet sağ olsunlar 200 bine çıkardılar, herhalde şimdi devam edecek."