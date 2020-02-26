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16:00 26 Şubat 2020
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    Meclis Çin tuzu yasağında birleşti

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002261041482359-meclis-cin-tuzu-yasaginda-birlesti/

    MHP’nin, tüketici derneklerinin uzun süredir yasaklanması için çalışmalar yaptığı Çin tuzunun (MSG) yasaklanması için verdiği yasa teklifine AK Parti, CHP ve HDP de destek verdi.

    Hamburgerden dönere, cipslerden salam-sosise kadar hazır çorbalar, köfteler krakerler başta olmak üzere işlenmiş ürünlerde, fast food restoranlarda lezzet artırıcı olarak kullanılan Monosodyum Glutamat (MSG), doyma hissini yok ettiği için obeziteye, kalp damar hastalıklarına, parkinsona, alzheimere neden olabiliyor.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Vahapoğlu ile Konya Milletvekili Esin Kara geçen hafta bu ürünün kullanımının tümden yasaklanması için yasa teklifi verdi.

    Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, MHP'nin yasaklama teklifine AKP, CHP ve HDP'li milletvekillerinden de destek geldi.

    AK Partili Doğru: Elimizden gelen katkıyı veririz

    Tarım Komisyonu Üyesi AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, konuya ilişkin, “Günümüzün en büyük sorunlarından olan obezite, geleceğimizin teminatı çocuklarımız başta olmak üzere tüm halkı tehdit ederken, üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. O nedenle bilim insanları da bu ürünün zararlarında birleşiyorsa biz parti olarak gelecek nesillerimizi korumak adına, halkımızdan yana olur, elimizden gelen katkıyı veririz” ifadelerini kullandı.

    © AP Photo / Elaine Thompson
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    AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, “Ben kaya tuzunun baş şehri Çankırılıyım. Bu tuzun yasaklanmasına ilişkin yasa teklifi komisyonumuza geldiğinde teferruatlı bilgi alırız. Elbette ki hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değil, gerekli kararlılığı gösteririz” diye konuştu.

    CHP’li Adıgüzel: Bahçeli'nin ‘CHP'den ne gelirse karşı çıkarız’ tavrının aksine…

    CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Biz parti olarak gıda güvenliğine çok önem veriyoruz ve bununla ilgili yüzlerce soru önergemiz, mecliste duruşumuz var. Sayın Bahçeli'nin 'CHP'den ne gelirse karşı çıkarız' tavrının aksine biz elbette MHP'den de gelse halk sağlığı için faydalı olacak her şeye destek veririz, reddetmeyiz. Hatta katkı da yaparız. O nedenledir ki Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorununa çözümü siz getirin, biz destek verelim dedik” dedi.

    ‘MSG, pek çok metabolik hastalığın temeli’

    © AA / Metin Aktaş
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    HDP İçel Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, “MSG, gıdalara et tadı veren bir madde. Et bulyonların içinde de var ve bunu daha çok et alamayan yoksul insanlar kullanıyor. 1989'da tıp fakültesinde bir çalışma yapmıştık. Hekimlik hayatım boyunca da et bulyonların kullanılmaması için çok çabaladım. Özellikle kırsal kesimden göç eden insanlar bu bulyonları tercih ettiler. MSG, pek çok metabolik hastalığın temeli, çocuklarda gelişme geriliği, yaşlılarda damar hastalıkları yapıyor. 1989'da konuşmaya başladım 2021 oldu hala konuşuyoruz. Bunun kullanımının yasaklanması için üzerimize düşeni hekimken yapmıştık, vekil olarak da yaparız” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Rıdvan Turan, Mustafa Adıgüzel, Rıza Posacı, Esin Kara, Hidayet Vahapoğlu, Konya, HDP, CHP, AK Parti, MHP, Fast food, çorba, Çin tuzu, Sosis, Salam, Döner, hamburger
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