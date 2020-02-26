Meclis Çin tuzu yasağında birleşti

Hamburgerden dönere, cipslerden salam-sosise kadar hazır çorbalar, köfteler krakerler başta olmak üzere işlenmiş ürünlerde, fast food restoranlarda lezzet artırıcı olarak kullanılan Monosodyum Glutamat (MSG), doyma hissini yok ettiği için obeziteye, kalp damar hastalıklarına, parkinsona, alzheimere neden olabiliyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Vahapoğlu ile Konya Milletvekili Esin Kara geçen hafta bu ürünün kullanımının tümden yasaklanması için yasa teklifi verdi.
Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, MHP'nin yasaklama teklifine AKP, CHP ve HDP'li milletvekillerinden de destek geldi.
AK Partili Doğru: Elimizden gelen katkıyı veririz
Tarım Komisyonu Üyesi AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, konuya ilişkin, “Günümüzün en büyük sorunlarından olan obezite, geleceğimizin teminatı çocuklarımız başta olmak üzere tüm halkı tehdit ederken, üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. O nedenle bilim insanları da bu ürünün zararlarında birleşiyorsa biz parti olarak gelecek nesillerimizi korumak adına, halkımızdan yana olur, elimizden gelen katkıyı veririz” ifadelerini kullandı.
CHP’li Adıgüzel: Bahçeli'nin ‘CHP'den ne gelirse karşı çıkarız’ tavrının aksine…
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Biz parti olarak gıda güvenliğine çok önem veriyoruz ve bununla ilgili yüzlerce soru önergemiz, mecliste duruşumuz var. Sayın Bahçeli'nin 'CHP'den ne gelirse karşı çıkarız' tavrının aksine biz elbette MHP'den de gelse halk sağlığı için faydalı olacak her şeye destek veririz, reddetmeyiz. Hatta katkı da yaparız. O nedenledir ki Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorununa çözümü siz getirin, biz destek verelim dedik” dedi.
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