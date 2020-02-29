Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için macera değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Suriye meselesi Türkiye için macera değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Suriye meselesi Türkiye için macera değildir.

- Ülkemizin Suriye'de yaptığı mücadelenin anlamını hala anlamayanlar olduğunu görüyoruz.

- Harekatlarla güneyimizdeki kuşatmayı 3 noktadan kırdık.

- İdlib meselesi, ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı geri almak için kurgulanan bir oyun olarak önümüze geldi.

- Bize 'Sizin orada ne işiniz var?' diyorlar. Dedim ki, kusura bakmayın, biz oraya Esed'in davetlisi olarak değil, Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Ve Suriye halkı 'Bu iş bitti' demeden oradan çıkma niyetimiz yok.

- Dün Sayın Putin'e de söyledim, 'Üs kuracaksanız yine kurun. Ama bizim önümüzden çekilin. Bizi rejimle baş başa bırakın' dedim. Rusya'nın Suriye'de menfaatleri nedir inanın bunu çözebilmiş değiliz. Trum diyor ki 'Burada Putin'in ne isteği var?' Ben de 'Kamışlı'da bir petrol olayı var bunların' dedim.

- Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır.

- 3.7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz.

Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz.

- Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Suriye'de istediklerini alanlar, namluları hemen Türkiye'ye çevirecektir.

- Şu anda ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum: 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' sorusu, aslında 'Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı.' önerisini bize tavsiye ediyorlar. Bunların yaptığı budur.

- Bugün Suriye'yi fiilen 3'e bölenlerin Türkiye'nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur.