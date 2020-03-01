Polis, Sputnik'in İstanbul ofisinde arama başlattı

Sputnik Türkiye çalışanı üç kişinin dün Ankara'da saldırı girişimine maruz kalması ve gözaltına alınması, bugün de Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik'in İstanbul ofisinde polis tarafından arama başlatıldı.