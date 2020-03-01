Polis, Sputnik'in İstanbul ofisinde arama başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sputnik Türkiye'nin İstanbul'daki ofisinde arama yapıldı. Polis ekiplerinin, arama ve el koyma kararı bulunduğu belirtildi.
Ankara'da dün Sputnik Haber Ajansı Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Şikayet için emniyete giden gazeteciler gözaltına alındı.
Bugün de Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alındı.
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