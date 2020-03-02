Kayıt
12:51 02 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Avrupa'dan Türkiye'ye bisikletle geldi: 'İstanbul’a vardığımda kano ile İsveç’e döneceğim'

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 113
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104151/49/1041514929_0:0:3092:1740_1200x675_80_0_0_7afb4729eba9bf2ed24d4ebe7fa9c96e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003021041514959-avrupadan-turkiyeye-bisikletle-geldi-istanbula-vardigimda-kano-ile-isvece-donecegim/

    İsveçli Lina Halebratt, köpeği Bounty ile birlikte kanosu ve bisikletiyle Türkiye'ye geldi. Halebratt, son durağı olan İstanbul'dan kano ile İsveç'e deniz yoluyla geri dönecek.

    İsveç’in başkenti Stokholm’e 600 kilometre uzaklıktaki bir köyde yaşayan Lina Halebratt, çok merak ettiği İstanbul’a doğru yolculuğa başladı. Köpeği Bounty ve kanosunu da yanına alan Halebratt, ilk olarak İsveç’in dağlarını kayak yaparak aştı.

    Kopenhag üzerinden Avrupa ana karasına kanoyla geçen Halebratt, yaklaşık 6 ayda Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine ulaşmayı başardı. Lüleburgaz Bisiklet Akademisi’nde bir gün dinlenen Halebratt, bir sonraki durağı İstanbul’a doğru yola koyuldu.

    İstanbul’a vardığında Marmara’dan denize açılarak İsveç’e kanoyla dönmeyi planlayan Halebratt, Türkiye izlenimlerini anlattı.

    'Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum'

    Seyahat etmenin kendisini için tutku olduğunu ve 10 yıldır seyahat ettiğini söyleyen Halebratt, “Yeni ve iyi insanlarla tanışmayı sevdiğim için seyahat etmeye başladım. İsveç’in başkenti Stokholm’e 600 kilometre uzaklıkta bulunan küçük bir köyden yola çıktım” dedi.

    İstanbul’dan kanoyla dönecek

    Yola çıkış rotasının kara yoluyla bitmediğini ancak kara yolu rotasının son durağının İstanbul olduğunu kaydeden Halebratt, İstanbul’a vardığında yoluna denizden devam edeceğini söyledi. Halebratt, “Bisikletle izlediğim rota İstanbul’da sona erecek. İstanbul’a vardığımda bisikletimi satıp kano ile İsveç’e döneceğim. Marmara Denizi üzerinden Akdeniz’e çıkacağım. Ardından Yunanistan’ın güneyinden devam edip Adriyatik kıyılarını izleyeceğim. Sırasıyla İtalya, Sicilya, Fransa, İspanya, Danimarka sahilleri ve son olarak da İsveç’e ulaşacağım diye konuştu.

    'Türk insanı mükemmel'

    Türkiye ve Türk insanı hakkında daha önceden hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyleyen Halebratt, Türklerin çok yardımsever insanlar olduğunu belirtti. Halebratt, “Türk insanı mükemmel. İnanılmaz misafirperver insanlar. Başkalarını kendi ailesiymiş gibi benimsiyorlar” dedi.

    'En sevdiğim yemek dolma oldu'

    Vejetaryen olduğunu söyleyen Halebratt, zeytinyağlı Türk yemeklerine hayran kaldığını söyledi. Halebratt, en sevdiği yemeğin ise dolma olduğunu belirterek şunları kaydetti:

    "Burada en sevdiğim yemek dolma oldu. Dolma mükemmel sağlıklı ve lezzetli bir yemek. Türklerin yaptığı çaya bayıldım. Yüzlerce bardak çay içebilirim burada. Türkler gerçekten inanılmaz. Herkes çok yardımsever ve kibar. Beni yolda gören herkes bana yardım etmeye çalışıyor."

    Etiketler:
    Turizm, Bisiklet, Türkiye, İsveç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Cilvegözü Kapısı
    Cilvegözü Kapısı tekrar açıldı: Sınır kapısında sessizlik
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet