Avrupa'dan Türkiye'ye bisikletle geldi: 'İstanbul’a vardığımda kano ile İsveç’e döneceğim'

İsveçli Lina Halebratt, köpeği Bounty ile birlikte kanosu ve bisikletiyle Türkiye'ye geldi. Halebratt, son durağı olan İstanbul'dan kano ile İsveç'e deniz yoluyla geri dönecek.

İsveç’in başkenti Stokholm’e 600 kilometre uzaklıktaki bir köyde yaşayan Lina Halebratt, çok merak ettiği İstanbul’a doğru yolculuğa başladı. Köpeği Bounty ve kanosunu da yanına alan Halebratt, ilk olarak İsveç’in dağlarını kayak yaparak aştı.

Kopenhag üzerinden Avrupa ana karasına kanoyla geçen Halebratt, yaklaşık 6 ayda Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine ulaşmayı başardı. Lüleburgaz Bisiklet Akademisi’nde bir gün dinlenen Halebratt, bir sonraki durağı İstanbul’a doğru yola koyuldu.

İstanbul’a vardığında Marmara’dan denize açılarak İsveç’e kanoyla dönmeyi planlayan Halebratt, Türkiye izlenimlerini anlattı.

'Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum'

Seyahat etmenin kendisini için tutku olduğunu ve 10 yıldır seyahat ettiğini söyleyen Halebratt, “Yeni ve iyi insanlarla tanışmayı sevdiğim için seyahat etmeye başladım. İsveç’in başkenti Stokholm’e 600 kilometre uzaklıkta bulunan küçük bir köyden yola çıktım” dedi.

İstanbul’dan kanoyla dönecek

Yola çıkış rotasının kara yoluyla bitmediğini ancak kara yolu rotasının son durağının İstanbul olduğunu kaydeden Halebratt, İstanbul’a vardığında yoluna denizden devam edeceğini söyledi. Halebratt, “Bisikletle izlediğim rota İstanbul’da sona erecek. İstanbul’a vardığımda bisikletimi satıp kano ile İsveç’e döneceğim. Marmara Denizi üzerinden Akdeniz’e çıkacağım. Ardından Yunanistan’ın güneyinden devam edip Adriyatik kıyılarını izleyeceğim. Sırasıyla İtalya, Sicilya, Fransa, İspanya, Danimarka sahilleri ve son olarak da İsveç’e ulaşacağım” diye konuştu.

'Türk insanı mükemmel'

Türkiye ve Türk insanı hakkında daha önceden hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyleyen Halebratt, Türklerin çok yardımsever insanlar olduğunu belirtti. Halebratt, “Türk insanı mükemmel. İnanılmaz misafirperver insanlar. Başkalarını kendi ailesiymiş gibi benimsiyorlar” dedi.

'En sevdiğim yemek dolma oldu'

Vejetaryen olduğunu söyleyen Halebratt, zeytinyağlı Türk yemeklerine hayran kaldığını söyledi. Halebratt, en sevdiği yemeğin ise dolma olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Burada en sevdiğim yemek dolma oldu. Dolma mükemmel sağlıklı ve lezzetli bir yemek. Türklerin yaptığı çaya bayıldım. Yüzlerce bardak çay içebilirim burada. Türkler gerçekten inanılmaz. Herkes çok yardımsever ve kibar. Beni yolda gören herkes bana yardım etmeye çalışıyor."