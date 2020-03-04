Pekcan: Tıbbi maskede fahiş fiyat artışıyla ilgili 9 firma para cezasına çarptırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışıyla ilgili 9 firmanın toplam 943 bin lira para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışıyla ilgili denetimler hakkında şunları söyledi:

"Denetimlerimiz devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs salgını ortaya çıktığından sonra maske fiyatları hakkında şikayet geldi. Toplam 13 firmayı inceleme altına aldık. Reklam Kurulu'nda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle toplam 943 bin lira para cezasına çarptırıldı."

Ocak ayında maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'deki maske üretiminin ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak durumda olduğunu kaydetti.

Pekcan, "Türkiye’deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim” ifadesini kullandı.