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17:43 05 Mart 2020
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    Edirne'nin her yerinde iç parçalayan göçmen manzaraları var.

    İsveç'in sağ popülist lideri, Edirne'de göçmenlere bildiri dağıttı: Sakın gelme, yerimiz yok

    MARKO DJURICA
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003051041537763-isvecin-sag-populist-lideri-edirnede-gocmenlere-brosur-dagitiyor-sakin-gelme-yerimiz-yok/

    İskandinavya'nın popülist-milliyetçi-muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, Türkiye'ye gelip Yunanistan sınırında göçmenlere el ilanı dağıtmaya başladı. Broşürlerde "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazıyor. 

    Yeni göçmen krizi nedeniyle Avrupa'nın bir ucundan kalkıp diğer ucuna gelen İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson ile Genel Sekreteri Mikael Eriksson, binlerce göçmenin yığıldığı Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'nda el ilanı dağıttı. 

    Hem göçmenlerle hem de güvenlik güçleriyle konuşarak kendi görüşünü oluşturmaya çalıştığını belirten Akesson, internet gazetesi Nyheter Idag'a şunları söyledi:

    "Her şeyden önce ziyaret ne gibi bir durum yaşandığıyla ilgili bizzat bilgi edinmek ve görüş sahibi olmak için. Kendi gözlerinle görerek ve hem göçmenlerle hem de polisle konuşarak. Aynı zaman İsveç'in dolup taştığına ve yer kalmadığına dair broşürler de dağıtıyoruz."

    "Yani İsveç'e gelmek isteyenlere söyleyeyim, bu, kötü bir fikir. Daha fazla insana yardım edecek kapasitemiz yok."

    Akesson ile kurmayının dağıttığı el ilanlarında da "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazıyor. 

    Iraklı, Suriyeli, Faslı ve benzeri kökenli göçmenlerin Avrupa'ya sürekli akışından söz eden sağcı popülist lider, "AB'nin dış sınırlarını koruması için Yunanistan'a destek sağlamamız lazım ve aynı zamanda İsveç sınırlarını sağlama almamız lazım. 2015'te sınanan ve çöken AB'nin dış sınırlarına güvenemeyiz" dedi. 

    Sınırdan elinde broşürler güvenlik güçleri ve göçmenlerle konuşurken fotoğraflarını da paylaşan İsveç Demokratları lideri, "Sınırı kapatın", "2015'te göçmen krizini durdurmak için elimizden geleni yaptı, bugün yine yapabiliriz" gibi başlıklar kullandı. 

    Nazizm ve ırkçılıkla suçlanan İsveç Demokratları'nın ülkedeki anketlerde bir numaralı parti konumuna geldiği dönemde, Akesson'un paylaşımlarına nettaşlardan destek yağdı.

    "Kendi yurttaşlarını hepsinin üzerine koyan, omurga sahibi tek parti lideri. Tüm onur senin. Senin arkandayız, gelecek başbakanımız sensin", "Aferin", "İyi iş çıkardın" gibi tepkiler geldi. 

    İsveç, 2015 göçmen krizinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan 163 bin sığınmacı alınması sonrası, aşırı sağın yükselişine sahne oldu.

    Etiketler:
    Sığınmacı, Göçmen, bildiri, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı, Pazarkule Sınır Kapısı , Edirne, İsveç Demokratları Partisi
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