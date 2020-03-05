İsveç'in sağ popülist lideri, Edirne'de göçmenlere bildiri dağıttı: Sakın gelme, yerimiz yok

İskandinavya'nın popülist-milliyetçi-muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, Türkiye'ye gelip Yunanistan sınırında göçmenlere el ilanı dağıtmaya başladı. Broşürlerde "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazıyor.

Yeni göçmen krizi nedeniyle Avrupa'nın bir ucundan kalkıp diğer ucuna gelen İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson ile Genel Sekreteri Mikael Eriksson, binlerce göçmenin yığıldığı Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'nda el ilanı dağıttı.

Händelserik dag på den Turkiska sidan av gränsen mot Grekland, med många samtal och intryck. Tydligt är att många av migranterna har siktet inställt på norra Europa. Men Sverige är fullt och vi måste göra vad vi kan för att förmå dom att inte ta sig vidare till vårt land #svpol pic.twitter.com/SAn7HjYonF — Mikael Eriksson (@_MikaelEriksson) March 4, 2020

Hem göçmenlerle hem de güvenlik güçleriyle konuşarak kendi görüşünü oluşturmaya çalıştığını belirten Akesson, internet gazetesi Nyheter Idag'a şunları söyledi:

"Jag tycker att det är viktigt att få en egen bild av hur det ser ut. Vi har gått runt här och pratat med många människor som frågar var de är på väg. Det är väldigt många som vill till norra Europa och man nämner Sverige och Tyskland primärt."https://t.co/PHBDyJQrCY — Jimmie Åkesson (@jimmieakesson) March 4, 2020

"Her şeyden önce ziyaret ne gibi bir durum yaşandığıyla ilgili bizzat bilgi edinmek ve görüş sahibi olmak için. Kendi gözlerinle görerek ve hem göçmenlerle hem de polisle konuşarak. Aynı zaman İsveç'in dolup taştığına ve yer kalmadığına dair broşürler de dağıtıyoruz."

"Yani İsveç'e gelmek isteyenlere söyleyeyim, bu, kötü bir fikir. Daha fazla insana yardım edecek kapasitemiz yok."

Akesson ile kurmayının dağıttığı el ilanlarında da "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazıyor.

Iraklı, Suriyeli, Faslı ve benzeri kökenli göçmenlerin Avrupa'ya sürekli akışından söz eden sağcı popülist lider, "AB'nin dış sınırlarını koruması için Yunanistan'a destek sağlamamız lazım ve aynı zamanda İsveç sınırlarını sağlama almamız lazım. 2015'te sınanan ve çöken AB'nin dış sınırlarına güvenemeyiz" dedi.

Sınırdan elinde broşürler güvenlik güçleri ve göçmenlerle konuşurken fotoğraflarını da paylaşan İsveç Demokratları lideri, "Sınırı kapatın", "2015'te göçmen krizini durdurmak için elimizden geleni yaptı, bugün yine yapabiliriz" gibi başlıklar kullandı.

Just nu befinner sig @jimmieakesson vid den turkiska gränsen mot Grekland och möter migranter på väg in i Europa. Vi minns alla migrationskaoset 2015 och vi måste göra allt vi kan för att det aldrig någonsin ska upprepas igen. pic.twitter.com/9xKNWXC6B9 — Sverigedemokraterna (@sdriks) March 4, 2020

Nazizm ve ırkçılıkla suçlanan İsveç Demokratları'nın ülkedeki anketlerde bir numaralı parti konumuna geldiği dönemde, Akesson'un paylaşımlarına nettaşlardan destek yağdı.

"Kendi yurttaşlarını hepsinin üzerine koyan, omurga sahibi tek parti lideri. Tüm onur senin. Senin arkandayız, gelecek başbakanımız sensin", "Aferin", "İyi iş çıkardın" gibi tepkiler geldi.

İsveç, 2015 göçmen krizinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan 163 bin sığınmacı alınması sonrası, aşırı sağın yükselişine sahne oldu.