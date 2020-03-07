İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan mutabakat açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun İdlib mutabakatı üzerine bir açıklama yaptı. Altun açıklamasında ateşkesin uygulanmasının çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart Perşembe günü Moskova'da gerçekleşen görüşmeler sonucu varılan İdlib mutabakatıyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesin uygulanması çok büyük önem teşkil ediyor. Daha önce bütün anlaşmaları ihlal temiş rejimin bunu da ihlal etmesine izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin rejimi idlib'den çıkarmada kararlılığını iletti. Rejimin İdlib'ten çıkarılması daha fazla insani acılar yaşanmasını önleyecek. Türkiye Suriye'de istikrar için Rusya ve ABD ile birlikte hareket temeye devam ediyor."