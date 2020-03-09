Babacan'ın partisinin kurucular kurulu açıklandı: Sadullah Ergin, Mustafa Yeneroğlu, Gülay Göktürk, Metin Gürcan

Kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığı'na verilmesi beklenen Ali Babacan başkanlığındaki yeni partinin kurucular kurulu da açıklandı.

Kurul da Sadullah Ergin, Nihat Ergün gibi AKP'de bakanlık yapmış isimler yer alıyor. Yine yakın bir zaman önce "Son ümidi de yitirdim" diyerek istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da listede yer aldı.

90 kişinin bulunduğu kurulda, Gülay Göktürk ve Metin Gürcan gibi isimler de var.

Yeni partinin kuruluş toplantısının Çarşamba günü Ankara'da yapılacağı açıklandı.

Kurucular kuruluna ilişkin kamuoyuna duyurulan dosyada parti amblemi veya ismi yer almıyor.